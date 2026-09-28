'Nuestro súper': la apuesta de Pedidos Ya para acercar la experiencia de compra digital a más hogares

¿Qué ocurre detrás de un pedido de supermercado en línea? Esa es la pregunta que busca responder “Nuestro súper”, la nueva campaña regional de PedidosYa Market creada por Anita&Vega para acercar su propuesta de valor a más consumidores.

Ciudad de Panamá, Panamá/Antes de probar un producto o servicio, millones de personas consultan opiniones y reseñas en línea para tomar una decisión. Partiendo de esta realidad, PedidosYa Market presenta “Nuestro súper”, una campaña regional desarrollada junto a la agencia Anita&Vega que explora las percepciones que existen sobre las compras de supermercado online y muestra qué sucede detrás de cada pedido, desde la selección de los productos hasta su entrega.

A través de esta campaña, la compañía busca construir confianza alrededor de una propuesta de valor muy clara: calidad garantizada, variedad de productos, selección personalizada y horario extendido para que cada vez más personas conozcan y prueben PedidosYa Market, nuestro súper.

Inspirada en el universo de las reseñas digitales, “Nuestro súper” juega con las percepciones que existen alrededor de la compra online y con lo que sucede cada vez que alguien decide probar el servicio. Desde ahí, la campaña muestra qué pasa puertas adentro cuando se arma un pedido.

“Los hábitos de compra de los consumidores siguen evolucionando y cada vez más personas buscan soluciones que les permitan ahorrar tiempo sin renunciar a la variedad y la calidad. Con ‘Nuestro súper’ queremos acercar a más usuarios la propuesta de valor de PedidosYa Market y mostrar que detrás de cada pedido existe una operación diseñada para ofrecer una experiencia de compra confiable, conveniente y adaptada a las necesidades del día a día”, señaló Patricia González, Managing Director de PedidosYa Panamá.

"Con ‘Nuestro súper’ buscamos mostrar de forma cercana e ingeniosa la dedicación que hay detrás de cada pedido. En PedidosYa Market operamos un supermercado propio diseñado para hacer la compra completa. Queremos que los usuarios sientan la misma confianza que cuando eligen por su cuenta en la góndola: por eso garantizamos la calidad, seleccionamos cuidadosamente producto por producto y devolvemos el dinero si algo no cumple sus expectativas", destacó Cintia Skako, Brand & Research Director de PedidosYa.

Dirigida por Milton Kremer y producida por Landia, la campaña se desplegará en toda la región a través de múltiples plataformas, reforzando la apuesta de PedidosYa Market por acercar la experiencia del supermercado digital a más consumidores.