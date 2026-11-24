Las sanciones se impusieron durante un operativo realizado en distintos puntos del país durante el fin de semana. La ATTT anunció que los controles continuarán en la provincia de Colón y que también gestiona permisos para inspeccionar las luces de los vehículos en la autopista Alberto Motta.

Colón/Unas 192 boletas por diferentes infracciones de tránsito fueron impuestas durante un operativo nacional dirigido al transporte de carga, realizado el pasado fin de semana, informó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en la provincia de Colón.

De acuerdo con la entidad, las sanciones representan multas por más de 10 mil dólares. Los controles se desarrollaron en distintos puntos del país y continuarán durante los próximos días en la provincia de Colón.

Autoridades de la ATTT explicaron que estos operativos se realizan de manera sorpresiva, sin previo anuncio, aunque cada mes se programan jornadas de fiscalización enfocadas principalmente en los vehículos de carga.

En Colón, las acciones se coordinan con la Dirección de Operaciones de Tránsito y la Policía Nacional. Además, la entidad gestiona los permisos necesarios para ingresar a la autopista Alberto Motta y realizar inspecciones relacionadas con el sistema de luces de los vehículos.

El funcionario indicó que esta última iniciativa requiere una logística que todavía se encuentra en proceso de coordinación. La ATTT reiteró el llamado a los conductores de transporte de carga para que respeten las señales de tránsito y cumplan con las normas de circulación.

Con información de Néstor Delgado