Conato de incendio en hospital de Aguadulce obliga a suspender temporalmente algunos servicios

Durante la emergencia, los pacientes fueron trasladados provisionalmente a áreas externas. Una vez identificadas las zonas seguras, comenzó el retorno de quienes podían reingresar a las instalaciones.

Aguadulce, Coclé/La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene medidas preventivas en el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, provincia de Coclé, luego de que se registrara un conato de incendio en un depósito de insumos durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo con la institución, el Cuerpo de Bomberos de Panamá controló la emergencia cerca de las 6:00 a. m. No se reportaron personas afectadas; sin embargo, el incidente ocasionó daños materiales y dejó olor a humo en distintas áreas del centro hospitalario.

Durante la emergencia, los pacientes fueron trasladados provisionalmente a áreas externas. Una vez identificadas las zonas seguras, comenzó el retorno de quienes podían reingresar a las instalaciones.

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CSS suspende temporalmente algunos servicios

Como medida preventiva, la CSS informó que este viernes se suspenden temporalmente los servicios de consulta externa, laboratorio y rayos X, además del primer turno de hemodiálisis.

Los servicios de urgencias y las cirugías de urgencia continúan habilitados. La institución comunicará oportunamente a los pacientes las nuevas fechas para las atenciones que deban ser reprogramadas.

Reorganizan atención de pacientes de hemodiálisis

La CSS aclaró que el área de hemodiálisis no resultó afectada por el incidente y que la suspensión del primer turno obedece exclusivamente a medidas preventivas.

La medida impactó a 31 pacientes: 16 atendidos en una sala y 15 en la otra, quienes no pudieron recibir su sesión este viernes.

Para garantizar la continuidad del tratamiento, la unidad reorganizó los turnos del fin de semana. Los 31 pacientes recibirán su terapia este sábado 17 de octubre en el Hospital Dr. Rafael Estévez, mientras que quienes tenían sesiones programadas habitualmente para el sábado serán atendidos el domingo 18 de octubre.

En caso de que algún paciente presente sobrecarga de líquidos u otra complicación que requiera hemodiálisis urgente, podrá recibir atención en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, mediante coordinación entre los nefrólogos de ambos centros hospitalarios.

El personal de la unidad contactará directamente a cada paciente para confirmar su horario de atención.

Recomendaciones para los pacientes

Mientras esperan su próxima sesión, los pacientes deben restringir estrictamente el consumo de líquidos, sal y alimentos ricos en potasio, según las recomendaciones comunicadas por la CSS.

Si presentan dificultad para respirar, hinchazón importante, debilidad marcada o palpitaciones, deben acudir de inmediato al cuarto de urgencias más cercano.

La CSS indicó que mantendrá informada a la población sobre cualquier actualización relacionada con las medidas de seguridad y la reanudación de los servicios hospitalarios.