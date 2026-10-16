Luto en Macaracas: Dan el último adiós a Elena Barría, víctima fatal del terremoto que sacudió el país

Mientras la comunidad despide a una de sus habitantes más queridas, la región continúa bajo tensión debido a las réplicas sísmicas que se siguen registrando en el área de Azuero, manteniendo en alerta a los cuerpos de emergencia y a la población que se mantiene psicológicamente afectada.

Los Santos/Un ambiente de profunda tristeza arropa este día a la comunidad de Macaracas, en la provincia de Los Santos, durante las honras fúnebres de la señora Elena Barría de Frías de 68 años. La residente murió cinco días después del terremoto tras el colapso parcial de su vivienda durante el evento sísmico.

Desde la destruida recámara de lo que fuera su hogar, ubicado en la barriada La Nestlé, vecinos y allegados compartieron el dolor de la pérdida. Francisco Peralta, vecino y cercano a la familia afectada, relató los angustiosos momentos en que los residentes y familiares debieron remover los pesados escombros y la estructura de cemento que colapsó sobre la víctima.

"Elena era una señora muy querida. Duele la manera en que murió. Esa plancha le cayó aquí en el pecho hacia abajo, se le encrustaron las varillas", lamentó.

Amado Frías, su hijo agradeció a todas las personas que asistieron a apoyar en este momento de dolor para su familia.

La situación de la adulta mayor fue muy compleja. Durante el terremoto, las estructuras de su vivienda colapsaron y una varilla del techo le perforó el colon. Fue llevada de urgencia a un hospital y posteriormente trasladada a la Ciudad de la Salud, donde fue operada. Sin embargo, debido a la gravedad de la condición, no resistió.

El sepelio se llevó a cabo en la plaza Virgen del Rosario.

Las autoridades locales detallaron que la ceremonia se programó en dicho espacio debido a las condiciones de vulnerabilidad y daños que presentan las estructuras eclesiásticas principales de la zona.

Mientras la comunidad despide a una de sus habitantes más queridas, la región continúa bajo tensión debido a las réplicas sísmicas que se siguen registrando en el área de Azuero, manteniendo en alerta a los cuerpos de emergencia y a la población que se mantiene psicológicamente afectada.

Información de Eduardo Javier Vega

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