Temblor en Panamá: Ministerio de Vivienda inicia remoción de escombros; familias piden agilizar construcción

En sectores como San Félix, Silimin, Lajas Adentro, Chami y El María, entre otros, se han iniciado las labores de remoción de escombros para construir al menos 11 viviendas y brindar ayuda habitacional a las familias afectadas.

Chiriquí/Las familias afectadas por el movimiento sísmico que se registró el pasado 9 de octubre y que se sintió con fuerza en áreas del oriente de Chiriquí han solicitado que se agilicen los procesos de reconstrucción de sus viviendas.

La mayoría de estas personas han tenido que alojarse en casas de vecinos o familiares mientras esperan ayuda para reconstruir sus hogares.

Frank Osorio, viceministro de Ordenamiento Territorial, indicó que "esto incluye que los contratistas movilicen a una cantidad importante de subcontratistas, porque hay que trabajar simultáneamente en muchos sectores. En la provincia se han reportado varios casos. Hay plataformas donde los propios usuarios indican dónde ocurren las incidencias y adjuntan fotografías, lo que nos permite llegar más rápido".

Por su parte, Arístides Arauz, del Ministerio de Vivienda en Chiriquí, manifestó que "tenemos tres tipos de viviendas: las de bloques, que tendrán todos los marcos estructurales de concreto; las de paneles de concreto; y las de estructuras metálicas galvanizadas con panel sándwich".

El viceministro de Ordenamiento Territorial anunció el inicio de los trabajos de remoción y construcción de las viviendas afectadas por el movimiento sísmico del pasado 9 de octubre.

En sectores como San Félix, Silimin, Lajas Adentro, Chami y El María, entre otros, se han iniciado las labores de remoción de escombros para construir al menos 11 viviendas y brindar ayuda habitacional a las familias afectadas.

En estos sectores del oriente de Chiriquí, al menos 60 viviendas resultaron afectadas, de las cuales cerca del 70% fueron declaradas pérdida total y requieren ser reconstruidas en su totalidad, según los funcionarios de Vivienda.

"Y fue bien feo, bien feo eso. Y, de verdad, uno tiene ese «¿vendrá de nuevo o qué pasó?». Pero ya yo creo que se está pasando el susto por aquí", relató una de las afectadas.

Edgar García, otro residente, señaló que "han avanzado bastante, ya terminaron de derribar la casa. Esperamos que, así como la tumbaron, procedan rápido a la construcción porque, como están viendo, estamos ahorita mismo en el aire".

En las próximas horas inician la construcción de viviendas. Según las cifras de la institución, cerca de 150 casas resultaron afectadas, de las cuales 60 sufrieron los mayores daños.

Las nuevas viviendas serán sismorresistentes y cumplirán con los protocolos de seguridad de la institución, dijo Arístides Arauz, director de Vivienda en Chiriquí.

Con información de Demetrio Ábrego.