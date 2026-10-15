Temblor en Panamá: Más de 15 mil afectados; Gobierno gestiona apoyo especializado de México

Actualmente, 3,696 personas permanecen en 46 albergues , de las cuales 2,569 se encuentran en Veraguas. Además, se han realizado 415 traslados por aire y mar.

Veraguas/Las autoridades del Gobierno Nacional brindaron una actualización de las acciones frente a las afectaciones causadas por el sismo del pasado 9 de octubre. Desde la base aeronaval en Santiago de Veraguas, se detalló el impacto en la población y las coordinaciones que se realizan en el plano internacional.

Atención humanitaria alcanza a más de 15 mil personas

El secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, presentó el balance oficial de la asistencia entregada en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé.

"Hemos brindado asistencia a 15,139 personas y 4,485 familias", informó Icaza, quien agregó que se han repartido 19,500 bolsas de alimentos y más de 600,000 litros de agua para responder a las necesidades de la población.

Actualmente, 3,696 personas permanecen en 46 albergues, de las cuales 2,569 se encuentran en Veraguas. Además, se han realizado 415 traslados por aire y mar.

Sobre la infraestructura golpeada, el funcionario señaló que más del 90 % de las instalaciones de salud sufrieron daños leves, pero confirmó que "el Centro de Salud de Mariato, el Centro de Salud de La Colorada, el Centro de Salud de Pitalosa, el Centro de Salud de Río de Jesús, el Centro de Salud de Cerro Viejo y el Hospital Tonosí serán reconstruidos".

También se han evaluado más de 2,300 viviendas afectadas y se han inspeccionado 500 centros educativos.

Equipo técnico con México para evaluar infraestructuras

En cuanto a la cooperación internacional, Icaza anunció las coordinaciones que lleva a cabo el Ejecutivo con el gobierno mexicano para recibir apoyo especializado.

"El presidente de la República está coordinando una llamada con la presidenta de México para coordinar un equipo técnico que nos va a ayudar en la evaluación de las infraestructuras críticas sociales, como lo son los centros escolares y otras estructuras", explicó Icaza.

El secretario resaltó la experiencia del país norteamericano: "Recordemos que México es un país activamente sísmico, que ha tenido ya experiencias de terremotos y temblores en el pasado, porque cuenta con un conocimiento y una trayectoria en este tipo de evaluaciones".

Respuesta en albergues y zonas incomunicadas

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, abordó la situación de comunidades incomunicadas por derrumbes y la resistencia de algunos residentes a ser evacuados por el temor a perder sus pertenencias.

"Lo que nos hemos encontrado también es que muchas personas se resisten frente al planteamiento de que nos retiremos o los evacuemos. Se encuentran con que no quiero retirarme básicamente porque aquí están mis cosas y eso le llamamos el apego", indicó Smith.

El director del Sinaproc reiteró que las alternativas aéreas y marítimas se mantienen vigentes para el traslado de las familias, enfatizando que "la prioridad uno sí es vida".

Con información de Ney Castillo.