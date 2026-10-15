Temblor en Panamá: Caída en la terminal de Albrook; movimiento de pasajeros disminuye un 25%

Ciudad de Panamá/La Terminal Nacional de Transporte de Albrook registró una baja cercana al 25% en la afluencia de viajeros a casi una semana del terremoto que afectó distintas zonas del país. La disminución del flujo no solo perjudica la actividad diaria del sector, sino que mantiene en incertidumbre a los choferes que cubren las distintas rutas hacia el interior.

Según datos recopilados en el lugar por TVN Noticias, la ausencia de usuarios responde tanto a los daños provocados en diversos puntos del país por el sismo del pasado 9 de octubre como al temor de parte de la población a desplazarse en estos momentos.

Ajustes de horarios y pérdidas para los conductores

El impacto económico repercute de forma directa en los transportistas, quienes han tenido que extender los tiempos de espera entre salidas para intentar reunir la cantidad mínima de viajeros por unidad.

"Ha bajado un poco el flujo... Se han alargado los turnos de salida de cada movimiento, hora y 20 minutos de los buses, porque el flujo es un poco lento durante el día", explicó uno de los conductores de la ruta Panamá-Darién. El transportista detalló que en jornadas previas lograban transportar grupos reducidos de entre 20 y 22 personas en un lapso de hora y media, mientras que la falta de pasaje habitual —como docentes que viajan desde la capital— ha agravado la situación.

La baja demanda obliga a las unidades a iniciar sus recorridos prácticamente vacías para cumplir con el servicio. "Tengo media hora de todo el turno, casi 40 minutos se puede decir, y no tengo cuatro pasajeros. Tengo que esperarme al camino y, si haya o no haya, tengo que pararme... porque no puedo dejar uno, dos, tres que lleve tirado por ahí; tengo que ir, recorrer mi destino", manifestó otro transportista del sector.

Pese a que las ventanillas lucen desiertas hacia destinos clave como Santiago, Chitré, Las Tablas y otros puntos de las provincias centrales, las salidas nocturnas se mantienen en horarios establecidos: hasta la 1:00 a. m. hacia Santiago, las 7:00 p. m. hacia Las Tablas y las 9:00 p. m. hacia la provincia de Herrera.

Con información de Yamy Rivas.