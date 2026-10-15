Temblor en Panamá: Residentes de Mariato reportan daños en electrodomésticos por fluctuaciones eléctricas

Otro residente aseguró que perdió un congelador y una vitrina, aunque reconoció que personal de la empresa eléctrica se encuentra en la zona realizando reparaciones.

Mariato, Veraguas./Residentes de Mariato, en la provincia de Veraguas, reportaron daños en refrigeradoras y equipos de sus negocios debido a las interrupciones y fluctuaciones del servicio eléctrico registradas después del terremoto.

Uno de los afectados relató que, tras restablecerse el suministro alrededor de las 11:00 p. m., la electricidad comenzó a irse y regresar repetidamente, lo que, según explicó, provocó que se dañara su nevera.

Otro residente aseguró que perdió un congelador y una vitrina, aunque reconoció que personal de la empresa eléctrica se encuentra en la zona realizando reparaciones.

“Uno que viene de abajo, uno que trabaja del día a día, créanme que nos pega duro”, expresó sobre las pérdidas.

Naturgy mantiene un contingente de al menos 500 colaboradores para atender las contingencias, según lo reportado durante el recorrido de TVN Noticias.

Un representante de la empresa aseguró que los circuitos principales están completamente operativos, aunque reconoció que todavía hay lugares a los que los equipos no han podido acceder.

“Prácticamente está toda la red recuperada. Todos los circuitos que llamamos principales están 100% operativos”, afirmó.

Entre las dificultades mencionó una crecida en el sector de Joaquín de Flores, en Tonosí, que obligó al personal a retirarse de emergencia.

También señaló que aún no habían podido ingresar a Isla de Cañas. Ante esa situación, la empresa utiliza un dron para inspeccionar las instalaciones eléctricas e identificar posibles afectaciones.

Los usuarios pueden reportar fluctuaciones, interrupciones y otras fallas del suministro mediante la aplicación de Naturgy.

Con información de Emilio Batista.