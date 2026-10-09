Temblor en Panamá: Canal activa protocolos de emergencia tras el sismo, evalúa sus instalaciones y continúa operaciones

Hasta el momento, el Canal mantiene sus operaciones con normalidad, mientras continúan las inspecciones preventivas.

El Canal de Panamá informó que sus operaciones continúan con normalidad tras el sismo registrado este viernes 9 de octubre, aproximadamente a las 12:56 p.m., hora local.

A través de un comunicado, la entidad indicó que activó sus protocolos de emergencia y que sus equipos técnicos realizan inspecciones en las instalaciones para identificar posibles afectaciones causadas por el movimiento telúrico.

El Canal señaló que su prioridad es garantizar la seguridad de sus colaboradores, de los buques y sus tripulaciones que se encuentran en aguas de la vía interoceánica, así como de las comunidades vecinas.

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La administración indicó que compartirá información actualizada y verificada a medida que avancen las evaluaciones.

Hasta el momento, el Canal mantiene sus operaciones con normalidad, mientras continúan las inspecciones preventivas.

El sismo de 7.2 de magnitud registrado este viernes 9 de octubre, a las 12:56 p.m., sacudió distintas provincias de Panamá y provocó momentos de alarma, evacuaciones preventivas y reportes preliminares de daños en varias estructuras.

En Santiago, provincia de Veraguas, se reportaron afectaciones en la parroquia Catedral y en el edificio municipal, al igual que en Penonomé, mientras que en Azuero varias casas colapsaron.

Los equipos de emergencia realizan inspecciones para evaluar las condiciones de los inmuebles. También se informaron interrupciones en las comunicaciones en distintos puntos del país, mientras las autoridades y diversas instituciones activaron protocolos de seguridad y mantienen evaluaciones para determinar el alcance de las afectaciones.