Temblor en Panamá: Meduca suspende las clases del turno vespertino en todo el país

La medida aplica este viernes 9 de octubre a todos los centros educativos del país. También se anunció la suspensión de las actividades en las oficinas administrativas de la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de las clases del turno vespertino en todos los centros educativos del país este viernes 9 de octubre, tras el fuerte sismo que sacudió a Panamá al mediodía.

El movimiento telúrico, que se percibió durante varios segundos en diferentes provincias, tuvo una magnitud reportada de 7.2 y se registró a las 12:56 p.m., según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El epicentro fue ubicado al oeste de Tonosí, con una profundidad de 10 kilómetros.

A través de un comunicado, el Meduca informó que la medida comprende los centros educativos a nivel nacional e hizo un llamado a la calma ante las circunstancias actuales.

La institución también anunció la suspensión de las actividades en sus oficinas administrativas a nivel nacional.

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Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener la serenidad, consultar únicamente los canales oficiales y evitar la difusión de información que no haya sido verificada.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales, ante cualquier actualización relacionada con el evento sísmico.