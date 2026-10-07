Carretera Panamericana: MOP y ATTT evalúan nuevos retornos para reemplazar giros a la izquierda

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) evalúan reemplazar giros a la izquierda por nuevos retornos en distintos puntos de la carretera Panamericana, entre Loma Campana, en Panamá Oeste, y Santiago, en Veraguas, para reducir accidentes y mejorar la circulación vehicular.

Las alternativas fueron revisadas durante una reunión entre el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y el director de la ATTT, Nicolás Brea, junto con el equipo técnico de los proyectos de Asociación Público-Privada (APP) del MOP y representantes de Vías del Istmo.

En Aguadulce, la propuesta contempla eliminar los giros a la izquierda a lo largo del separador central y habilitar nuevos retornos, con el propósito de ordenar los desplazamientos de los usuarios.

En Santiago se analizan soluciones en Cañacillas, Atalaya, La Florecita, el viaducto Piramidal y el retorno final del CPO con dirección a Chiriquí.

Las intervenciones bajo evaluación también incluyen retornos en Chame, entre Santa Cruz y el cruce de Punta Chame, así como en Gorgona. En Las Uvas, en el acceso a El Valle, se plantea sustituir los giros a la izquierda por retornos.

La iniciativa forma parte del proyecto APP para la rehabilitación, mejora y mantenimiento de aproximadamente 192 kilómetros de la carretera Panamericana, desde Loma Campana hasta Santiago, adjudicado por el MOP a Vías del Istmo, S.A.

Según el ministerio, la reconfiguración de accesos y movimientos busca mejorar la seguridad de los conductores y hacer más fluido el tránsito en puntos de alta congestión.