Sinaproc busca superar el 10% de participación ciudadana en el tercer simulacro nacional

Ciudad de Panamá/El próximo lunes 12 de octubre se llevará a cabo el III Simulacro Nacional de Evacuación a partir de las 10:00 a.m., una iniciativa coordinada por el Ministerio de Gobierno, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos y otras entidades de emergencia del país.

Las autoridades detallaron que a la hora programada se activarán las alarmas y protocolos de evacuación de manera simultánea en todo el territorio nacional. En esta edición se contará con la participación activa de centros comerciales, unas 86 instituciones públicas, entidades bancarias y diversas escuelas a nivel nacional.

El simulacro se ejecutará en las 10 provincias y todos los corregimientos del país.

Omar Smith, director del Sinaproc, señaló que durante la segunda edición del simulacro realizado el año pasado solo se alcanzó una participación de aproximadamente el 10% de la población, de la cual un 55% estuvo compuesta por estudiantes. Para este año, el objetivo principal es incrementar dicha cifra y fortalecer la cultura de prevención y resiliencia en la población.

Smith destacó que se ha impulsado un acercamiento con el sector privado para involucrar a más empresas, tomando como referencia experiencias implementadas en países como Venezuela y Colombia.

Durante la jornada, los ciudadanos deberán seguir sus rutas de evacuación preestablecidas. Como parte de la recolección de datos y medición de efectividad, se utilizará un código QR en el cual los participantes deberán registrar el lugar donde se encontraban y responder una breve encuesta de validación para certificar la veracidad de la asistencia y la cantidad de personas movilizadas.

Uno de los escenarios que se pondrá a prueba será la evacuación de edificios de gran altura, particularmente en el centro de la capital, donde se concentra una importante cantidad de estructuras de este tipo.

Información de Elizabeth González

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