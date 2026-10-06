Sinaproc extiende vigilancia por lluvias, tormentas y vientos hasta el viernes

Estas condiciones podrían generar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones tanto en áreas urbanas como rurales y deslizamientos de tierra. Además, se prevén ráfagas de viento capaces de provocar el desprendimiento de objetos.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió la vigilancia preventiva en todo el territorio nacional y las áreas marítimas debido a las condiciones de lluvias, tormentas y vientos significativos, con vigencia hasta el viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan acumulados máximos de lluvia de entre 25 y 90 milímetros por día, mientras que en un periodo de 72 horas los acumulados podrían alcanzar entre 75 y 270 milímetros.

Estas condiciones podrían generar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones tanto en áreas urbanas como rurales y deslizamientos de tierra. Además, se prevén ráfagas de viento capaces de provocar el desprendimiento de objetos.

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Ante este escenario, el Sinaproc recomendó mantener especial vigilancia en zonas escolares de difícil acceso y evitar conductas que puedan poner en riesgo la seguridad.

La entidad también pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y no difundir información que no haya sido verificada.

Entre las principales recomendaciones está evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, aunque aparenten tener poca profundidad, así como no permanecer cerca de estos afluentes durante periodos de lluvias intensas.

También se aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos y evitar transitar por áreas propensas a inundaciones o deslizamientos.

Durante las tormentas eléctricas, las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros y alejarse de espacios abiertos, árboles aislados y estructuras metálicas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al Centro de Operaciones de Emergencias al 520-4426.