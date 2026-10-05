Árbol cae sobre dos vehículos en estacionamientos del hospital San Miguel Arcángel

Uno de los árboles, de gran tamaño, cayó sobre dos vehículos particulares que se encontraban estacionados en el área.

San Miguelito/Las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas durante las primeras horas de la tarde provocaron la caída de árboles en los estacionamientos del hospital San Miguel Arcángel, en el distrito de San Miguelito.

Uno de los árboles, de gran tamaño, cayó sobre dos vehículos particulares que se encontraban estacionados en el área.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas como consecuencia del incidente.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la estación de San Miguelito acudieron al lugar tras recibir el llamado de emergencia y utilizaron motosierras y machetes para cortar el árbol y liberar los vehículos afectados.

"Se recibió la llamada informando que habían caído unos árboles en el área de los estacionamientos, los cuales habían caído encima de dos vehículos particulares. Al llegar a la escena y, como se visualiza, tenemos dos vehículos, los cuales estamos procediendo a trabajar con motosierra y machete para poder hacer la liberación de los mismos”, explicó David Rentería, del Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos trabajaron en el despeje del área para retirar los restos del árbol y permitir la liberación de los vehículos.

Con información de Luis Jiménez