Caída de árboles, desprendimientos y viviendas afectadas en varios puntos del país tras las fuertes lluvias

Panamá Oeste fue la región donde se han reportado más incidencias. Sin embargo, Bocas del Toro y Panamá Este también registraron afectaciones.

Las fuertes lluvias registradas en Panamá dejaron, de manera preliminar, 35 viviendas y 142 personas afectadas en varios sectores del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján, mientras el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) continúa realizando evaluaciones en otras comunidades.

De acuerdo con el informe preliminar de Evaluación de Daños y Necesidades, las afectaciones se concentran en los sectores de Nuevo Arraiján, Valle Hermoso y Valle del Sol, en la provincia de Panamá Oeste.

Las cifras podrían aumentar debido a que todavía están pendientes las evaluaciones en el sector de Cerro Tigre, en Arraiján.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo de las incidencias ocasionadas por las condiciones meteorológicas en diferentes puntos del país.

Durante la jornada se atendieron reportes por caída de árboles sobre vías, cercas y viviendas, desprendimientos de rocas y entrada de agua en residencias, además del traslado terrestre de una persona.

En Arraiján y Veracruz, personal de Sinaproc realizó inspecciones por diferentes incidentes relacionados con las lluvias. En uno de los puntos afectados se mantienen coordinaciones con autoridades locales para evaluar las condiciones del área.

Afectaciones en Bocas del Toro y Tocumen

Las incidencias no se limitaron a Panamá Oeste. En Almirante Centro, Bocas del Toro, se reportó una vivienda afectada por la entrada de agua debido a las fuertes lluvias registradas durante la noche.

Mientras que en Tocumen, Panamá Este, se inspeccionó otra residencia en la que ingresó agua. En este caso no se reportaron personas afectadas y se mantienen coordinaciones con la Junta Comunal.

Sinaproc informó que continúa recopilando información y realizando evaluaciones en las zonas afectadas, por lo que los balances son preliminares.

Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda evitar áreas propensas a inundaciones y deslizamientos, así como abstenerse de cruzar ríos, quebradas o calles anegadas.

Para reportar una emergencia están habilitadas las líneas 911 y 520-4426 del COE.