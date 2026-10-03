Clima en Panamá: lluvias persistentes y tormentas elevarán el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos

Los índices máximos de radiación ultravioleta estarán entre bajos y moderados. Se recomienda seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Ciudad de Panamá, Panamá/Lluvias durante la mañana y aguaceros que podrían alcanzar intensidad muy fuerte en la tarde se prevén para este sábado 3 de octubre en Panamá. El pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advierte sobre el riesgo de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos, especialmente en sectores donde los suelos presentan alta saturación.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias y aguaceros sobre el Golfo de Panamá podrán ingresar a tierra durante la mañana, desde Panamá hasta la frontera con Colombia. Estas precipitaciones podrían generar acumulados significativos y provocar crecidas repentinas y anegaciones en la región del Pacífico Oriental y el área metropolitana.

En Panamá Oeste, Coclé y la península de Azuero se esperan cielos nublados con lluvias ligeras a moderadas.

Durante la tarde y la noche se prevén lluvias y aguaceros dispersos, hasta muy fuertes y con actividad eléctrica, a lo largo del Pacífico. La mayor incidencia estará sobre la comarca Emberá Sambú, Darién, Panamá Este y Centro, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí.

Estas condiciones aumentarán el riesgo de crecidas y desbordamientos de ríos y quebradas, deslizamientos e inundaciones, incluso durante las primeras horas de la noche.

El pronóstico destaca la alta saturación de los suelos en sectores de Panamá Este, como Chepo, Unión Santeña y alrededores; Panamá Oeste, Coclé y, especialmente, Chiriquí.

Aguaceros fuertes en el Caribe

Durante la mañana se mantendrá la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en el Caribe, sin descartar aguaceros de moderados a fuertes en Guna Yala y Colón.

En la tarde se esperan aguaceros de moderados a muy fuertes, con o sin actividad eléctrica, desde Guna Yala hasta la comarca Ngäbe-Buglé. Existe la posibilidad de crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como de anegaciones.

Para Bocas del Toro se prevén lluvias dispersas de ligeras a moderadas y aguaceros ocasionales. En sectores de tierras altas de esta provincia también se reporta alta saturación de los suelos.

En la noche continuará la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en buena parte del Caribe, con chubascos ocasionales en Colón, Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Temperaturas y condiciones marítimas

Las temperaturas mínimas estarán entre 22 °C y 25 °C, y entre 14 °C y 19 °C en las montañas y la Cordillera Central. Las máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C, mientras que en la cordillera serán de 19 °C a 25 °C.

Predominarán vientos del sur, entre suroeste y sureste, con velocidades de 10 a 16 km/h en el oriente y débiles en el centro y occidente.

En el Caribe se esperan olas de entre 0.6 y 1.1 metros, con períodos de 6 a 8 segundos. En el Pacífico, el oleaje será de 0.5 a 1.0 metros, con períodos de 8 a 16 segundos.

Los índices máximos de radiación ultravioleta estarán entre bajos y moderados. Se recomienda seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).