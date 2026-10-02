Panama Black Weekend: compradores buscan descuentos y comparan precios antes de gastar

Algunos compradores aprovecharon para adquirir ropa para niños y electrodomésticos, otros señalaron que la situación económica limita su capacidad de compra.

El Panamá Black Weekend arrancó este viernes con la expectativa de generar ventas por al menos $85 millones, en una jornada que se extenderá hasta el domingo y que reúne a más de 16 centros comerciales y plazas afiliadas a la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom).

Los comercios ofrecen descuentos de entre 20% y 70% en productos como ropa, calzado y electrodomésticos. La actividad también busca atraer a turistas y dinamizar sectores vinculados al comercio, la hotelería y la gastronomía.

Durante un recorrido por el Centro Comercial Albrook Mall, se observó un aumento en la afluencia de consumidores durante la tarde, luego de la salida de trabajadores y estudiantes.

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Mientras algunos compradores aprovecharon para adquirir ropa para niños y electrodomésticos, otros señalaron que la situación económica limita su capacidad de compra.

También hubo consumidores que expresaron dudas sobre algunas promociones y recomendaron comparar precios antes de realizar las compras, al considerar que determinados productos mantienen precios similares a los registrados antes de la jornada de descuentos.

La actividad se extenderá durante todo el fin de semana y sus organizadores esperan que Panamá se consolide como un destino de compras para consumidores nacionales y extranjeros.

Información de Yeny Caballero