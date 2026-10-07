Cuarto Puente: Mitradel detecta 18 trabajadores sin permiso de trabajo tras reanudación de obras

Hace unos días, el Mitradel suspendió los trabajos en este proyecto tras incidentes con los trabajadores. Las obras fueron reanudadas posteriormente.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, reveló que se detectaron 18 trabajadores de diferentes nacionalidades sin los permisos de trabajo respectivos en el proyecto del cuarto puente sobre el canal de Panamá, luego de la reanudación de las obras.

“Bueno, el día de ayer encontramos unos trabajadores sin permisos respectivos de trabajo”, expresó Muñoz al ser consultada sobre el avance del proyecto.

Los trabajos habían sido suspendidos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tras incidentes con los trabajadores.

La ministra pidió a la empresa respetar la dignidad de los trabajadores panameños y aseguró que la institución mantendrá su labor de protección de la mano de obra nacional.

“Hago un llamado respetuoso a la empresa, a que la dignidad de cada uno de esos trabajadores panameños se respete, y ahí vamos a estar como Ministerio de Trabajo para cubrir y para proteger la mano de obra trabajadora panameña”, manifestó.

Al preguntarle cuántos trabajadores no tenían permiso, respondió: “18”. Sobre su procedencia, indicó: “Diferentes nacionalidades”.

Muñoz también llamó a las empresas a regularizar a sus trabajadores.

“Nuestro deber como Ministerio de Trabajo es proteger la mano de obra panameña y extranjera regulada. Invito a todas las empresas a que regularicen a sus trabajadores; no por no estar regularizados no tienen derecho”, sostuvo.

Hace unos días, el Mitradel suspendió los trabajos del cuarto puente sobre el canal de Panamá tras incidentes con los trabajadores. Las obras fueron reanudadas posteriormente.

Con información de Yami Rivas.