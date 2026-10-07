Veraguas prepara operativo para fiestas patrias con refuerzo policial y controles en la Panamericana

Como parte de los preparativos, la Policía ha realizado reuniones con la alcaldía, autoridades locales, organismos de seguridad y entidades de socorro para coordinar las actividades y el cumplimiento de los decretos correspondientes.

Santiago, Veraguas/La Policía Nacional reforzará la seguridad en las zonas comerciales, bancarias, residenciales y en los lugares de desfile de Veraguas durante las fiestas patrias. El operativo también incluirá controles en las vías de acceso a la provincia y fiscalización a lo largo de la carretera Panamericana para prevenir hechos de tránsito.

Como parte de los preparativos, la institución ha realizado reuniones con la alcaldía, autoridades locales, organismos de seguridad y entidades de socorro para coordinar las actividades y el cumplimiento de los decretos correspondientes.

La provincia recibirá apoyo de agentes de la capital para incrementar la presencia policial, establecer puntos de control y realizar verificaciones ciudadanas.

“Recibimos primero apoyo de la ciudad capital para incrementar el pie de fuerza de las unidades”, explicó el jefe policial de esa zona, Noel Haynes. Añadió que la vigilancia abarcará tanto los lugares donde se desarrollen las celebraciones como las áreas comerciales y residenciales, con el objetivo de minimizar las actividades delictivas.

La Policía de Niñez y Adolescencia también aumentará la cantidad de unidades en los puntos de mayor concentración de personas, donde participen bandas y delegaciones escolares.

Por su parte, José Vásquez, jefe de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, mantiene listos sus preparativos para atender a quienes lleguen desde distintos puntos del país.

“Vamos a estar a lo largo y ancho de la Panamericana con los distintos operativos de fiscalización”, indicó.

Los controles buscarán prevenir hechos de tránsito y verificar el cumplimiento de las normas, especialmente ante el consumo de bebidas alcohólicas durante estas fechas.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones para proteger sus viviendas cuando salga a las actividades festivas y a evitar el consumo de alcohol si va a conducir.

Con información de Ney Castillo.