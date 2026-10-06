Despiden a rescatista del Sinaproc, Erick Sera, quien murió en medio de entrenamiento en Chiriquí

Funcionarios del Sinaproc de todas las provincias del país y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, participaron en estos oficios fúnebres, haciendo una calle de honor a los rescatistas.

Chiriquí/Este martes se realizaron los oficios religiosos y fúnebres del rescatista del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Erick Sera, que falleció la semana pasada en medio de los ejercicios de un curso de cuerdas y aguas rápidas de montaña, en el río Macho de Monte, de Cuesta de Piedra de Tierras Altas.

Funcionarios del Sinaproc de todas las provincias del país y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, participaron en estos oficios fúnebres, haciendo una calle de honor a los rescatistas.

"Hoy despedimos a un héroe de la patria, que en medio de estos ejercicios para afianzar los conocimientos de estas personas que se dedican a rescatar y salvar vidas, falleció", dijo Omar Smith, director del Sinaproc.

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José Luis Bandini, del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, resaltó la labor que hacen los rescatistas, no solamente al momento de realizar estas labores de extracción y de ayuda comunitaria y social, sino también que ayudan a sus compañeros en afianzar sus conocimientos en el campo y en circunstancias propias para el aprendizaje.

Para el rescatista Ovidio Portugal, de la ONG SAR Panamá, el legado de Sera, no solamente en el campo y el rescate de múltiples personas en áreas de difícil acceso, sino de impartir sus conocimientos, no debe ser olvidado.

Finalizados los oficios religiosos en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el cuerpo del rescatista fue trasladado al cementerio de Los Guayacanes en el sector de Los Abanicos de David, para darle cristiana sepultura.

Con información de Demetrio Ábrego.