ATTT habilita carril interno en San Isidro para agilizar el tráfico hacia Panamá Norte

Esta iniciativa busca reducir la congestión que habitualmente se registra en este tramo de la vía Transístmica, facilitando el desplazamiento de los vehículos particulares.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la empresa MiBus, puso en marcha un operativo vial en la vía Transístmica, a la altura de San Isidro, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular durante las horas de mayor congestionamiento.

La medida consiste en habilitar uno de los carriles internos del intercambiador de la estación del Metro de San Isidro para que los conductores de vehículos particulares puedan utilizarlo de lunes a viernes, en horario de 3:00 p.m. a 6:30 p.m.

Luis Quijada, director regional de la ATTT, explicó que esta iniciativa busca reducir la congestión que habitualmente se registra en este tramo de la vía Transístmica, facilitando el desplazamiento de los vehículos particulares.

“En esta primera etapa de los operativos estamos haciendo uso de una de las vías internas del intercambiador de San Isidro, con la finalidad de que los vehículos, principalmente los particulares, puedan hacer uso de ella y así agilizar un poco el congestionamiento que normalmente se da en esta vía”, señaló.

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El operativo también contempla cambios para los usuarios del sistema de transporte público Metrobus, dependiendo del sentido de su recorrido.

Quienes se dirijan hacia el norte de la ciudad mantendrán la dinámica habitual y podrán continuar esperando sus buses dentro del intercambiador de San Isidro.

En cambio, los pasajeros que viajen hacia el centro de la ciudad deberán abordar las unidades en la parada ubicada fuera del intercambiador, durante el horario establecido para el operativo.

Las autoridades exhortaron a los conductores y usuarios del transporte público a prestar atención a las indicaciones del personal en el área, con el fin de facilitar la movilidad y evitar contratiempos durante la implementación de esta medida.

Con información de Meredith Serracín