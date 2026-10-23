Meduca anuncia retorno presencial de otros 327 centros educativos este lunes 26 de octubre

Estos 327 centros educativos se sumarían al primer grupo anunciado, que fue de 770 escuelas oficiales, con retorno progresivo desde el miércoles 21 de octubre.

Escuelas afectadas por el terremoto regresan progresivamente. / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 327 centros educativos oficiales de diez regiones del país retomarán las clases presenciales el próximo lunes 26 de octubre, como parte del regreso gradual a las aulas tras el terremoto del pasado 9 de octubre, anunció el Ministerio de Educación (Meduca).

La medida incluye la reincorporación de estudiantes, docentes y personal administrativo de los planteles habilitados en Bocas del Toro, Darién, Panamá Este, Chiriquí, Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Oeste, Colón, Panamá Centro y la comarca Ngäbe-Buglé.

“Como parte de esta organización, el lunes 26 de octubre se reincorporarán los docentes, estudiantes y el personal administrativo de estas regiones y centros educativos operativos”, señala el comunicado de este viernes.

Puede leer: Meduca anuncia retorno progresivo a clases desde el miércoles en 12 regiones educativas

El retorno ocurre en un escenario marcado por los daños que dejó el terremoto en la infraestructura escolar del país, entre ellos la destrucción de 35 escuelas. Desde entonces, la reanudación de las actividades presenciales ha sido gradual.

Para los planteles que todavía no se incorporan a la presencialidad, el Meduca mantendrá temporalmente otras modalidades educativas, cuya aplicación será coordinada con las direcciones regionales.

Regiones escolares.
Regiones escolares. / TVN Noticias

“El retorno a las clases presenciales se realizará de forma progresiva, según las condiciones de cada región, y será anunciado oportunamente a través de comunicados oficiales”, precisó la entidad.

El ministerio pidió a los padres de familia y acudientes consultar sus canales oficiales y seguir las indicaciones de las direcciones regionales para conocer las disposiciones correspondientes a cada centro educativo.

Estos 327 centros educativos se sumarían al primer grupo anunciado, que fue de 770 escuelas oficiales, con retorno progresivo desde el miércoles 21 de octubre. Así las cosas, en total suman 1,097 escuelas oficiales que han sido convocadas a regresar a clases presenciales.

VEA AQUÍ LOS CENTROS QUE RETORNAN A CLASES 👇🏻

  • Listado del Meduca: 8 escuelas en Colón
    8 escuelas en Colón1 / 14
  • Listado del Meduca: 97 escuelas en la comarca Ngäbe Buglé (1 de 3)
    97 escuelas en la comarca Ngäbe Buglé (1 de 3)2 / 14
  • Listado del Meduca: 97 escuelas en la comarca Ngäbe Buglé (2 de 3)
    97 escuelas en la comarca Ngäbe Buglé (2 de 3)3 / 14
  • Listado del Meduca: 97 escuelas en la comarca Ngäbe Buglé (3 de 3)
    97 escuelas en la comarca Ngäbe Buglé (3 de 3)4 / 14
  • Listado del Meduca: 3 escuelas en Panamá Norte
    3 escuelas en Panamá Norte5 / 14
  • Listado del Meduca: 10 escuelas en San Miguelito
    10 escuelas en San Miguelito6 / 14
  • Listado del Meduca: 37 escuelas en Panamá Oeste
    37 escuelas en Panamá Oeste7 / 14
  • Listado del Meduca: 30 escuelas en Panamá Este
    30 escuelas en Panamá Este8 / 14
  • Listado del Meduca: 9 escuelas en Panamá Centro
    9 escuelas en Panamá Centro9 / 14
  • Listado del Meduca: 21 escuelas en Darién
    21 escuelas en Darién10 / 14
  • Listado del Meduca: 93 escuelas en Chiriquí (1 de 3)
    93 escuelas en Chiriquí (1 de 3)11 / 14
  • Listado del Meduca: 93 escuelas en Chiriquí (2 de 3)
    93 escuelas en Chiriquí (2 de 3)12 / 14
  • Listado del Meduca: 93 escuelas en Chiriquí (3 de 3)
    93 escuelas en Chiriquí (3 de 3)13 / 14
  • Listado del Meduca: 19 escuelas en Bocas del Toro
    19 escuelas en Bocas del Toro14 / 14
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