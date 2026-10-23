Meduca anuncia retorno presencial de otros 327 centros educativos este lunes 26 de octubre

Estos 327 centros educativos se sumarían al primer grupo anunciado, que fue de 770 escuelas oficiales, con retorno progresivo desde el miércoles 21 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 327 centros educativos oficiales de diez regiones del país retomarán las clases presenciales el próximo lunes 26 de octubre, como parte del regreso gradual a las aulas tras el terremoto del pasado 9 de octubre, anunció el Ministerio de Educación (Meduca).

La medida incluye la reincorporación de estudiantes, docentes y personal administrativo de los planteles habilitados en Bocas del Toro, Darién, Panamá Este, Chiriquí, Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Oeste, Colón, Panamá Centro y la comarca Ngäbe-Buglé.

“Como parte de esta organización, el lunes 26 de octubre se reincorporarán los docentes, estudiantes y el personal administrativo de estas regiones y centros educativos operativos”, señala el comunicado de este viernes.

El retorno ocurre en un escenario marcado por los daños que dejó el terremoto en la infraestructura escolar del país, entre ellos la destrucción de 35 escuelas. Desde entonces, la reanudación de las actividades presenciales ha sido gradual.

Para los planteles que todavía no se incorporan a la presencialidad, el Meduca mantendrá temporalmente otras modalidades educativas, cuya aplicación será coordinada con las direcciones regionales.

“El retorno a las clases presenciales se realizará de forma progresiva, según las condiciones de cada región, y será anunciado oportunamente a través de comunicados oficiales”, precisó la entidad.

El ministerio pidió a los padres de familia y acudientes consultar sus canales oficiales y seguir las indicaciones de las direcciones regionales para conocer las disposiciones correspondientes a cada centro educativo.

Estos 327 centros educativos se sumarían al primer grupo anunciado, que fue de 770 escuelas oficiales, con retorno progresivo desde el miércoles 21 de octubre. Así las cosas, en total suman 1,097 escuelas oficiales que han sido convocadas a regresar a clases presenciales.

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