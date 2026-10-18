Meduca anuncia retorno progresivo a clases desde el miércoles en 12 regiones educativas

El Meduca aclaró que los centros educativos de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas no estarán operativos por el momento. Las direcciones regionales de estas provincias permanecerán abiertas para consultas y atención a la comunidad educativa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que los estudiantes de 770 centros escolares en 12 regiones educativas del país retomarán las clases de manera progresiva a partir del miércoles 21 de octubre, como parte de las medidas adoptadas tras el sismo del pasado 9 de octubre.

La entidad informó que el personal administrativo de estas regiones deberá reincorporarse el lunes 19 de octubre, mientras que los docentes regresarán el martes 20, con el objetivo de coordinar las actividades escolares y preparar las condiciones para recibir a los estudiantes.

Las regiones educativas contempladas para este retorno son Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito, Darién, Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Emberá Wounaan, comarca Guna Yala y comarca Ngäbe Buglé.

Sin clases presenciales en cuatro provincias

El Meduca aclaró que los centros educativos de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas no estarán operativos por el momento. Las direcciones regionales de estas provincias permanecerán abiertas para consultas y atención a la comunidad educativa.

En el resto de las escuelas del país se mantendrán temporalmente distintas modalidades, según las condiciones de cada región. El regreso a las actividades académicas presenciales se anunciará mediante comunicados oficiales.

La institución indicó que coordinará con las direcciones regionales la implementación de las modalidades correspondientes y exhortó a los padres de familia y acudientes a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer las actualizaciones.

El retorno se realizará únicamente en los centros educativos que estén habilitados para operar, de acuerdo con el listado divulgado por el Ministerio de Educación.

La información también la dio a conocer el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, en la conferencia de prensa de este domingo.

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