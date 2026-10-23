CSS mantiene las jornadas de cirugías electivas y de urgencias en todo el país

La CSS reporta más de 1,600 procedimientos quirúrgicos en la última semana y garantiza la continuidad de la atención médica tras el sismo registrado en varias regiones del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social informó que mantiene con normalidad las jornadas de cirugías electivas y de urgencias en sus hospitales y policlínicas a nivel nacional, pese al sismo registrado en varias regiones del país.

De acuerdo con la institución, durante la última semana se realizaron 1,075 cirugías electivas en 17 unidades ejecutoras, mientras que las intervenciones de urgencias sumaron 587 procedimientos en 15 instalaciones de salud.

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En las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé se contabilizaron 44 cirugías, de las cuales 27 fueron electivas y 17 correspondieron a urgencias.

La CSS destacó que el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, ubicado en Chitré, reanudó las cirugías electivas. Por su parte, los hospitales de Aguadulce y Soná continúan atendiendo procedimientos quirúrgicos de urgencia.

La institución reiteró su compromiso de garantizar la continuidad de los servicios de salud en todas sus instalaciones, con el objetivo de brindar atención oportuna y responder a las necesidades de la población en todo el territorio nacional.

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