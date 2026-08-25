Hospital Gustavo Nelson Collado retoma cirugías y citas tras reparar sistema de aire acondicionado

La dirección médica activa un plan de recuperación para atender más de 500 consultas especializadas y 100 intervenciones quirúrgicas pendientes durante este año.

Chitré, Herrera/El Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, ubicado en la ciudad de Chitré, restableció la atención en sus servicios médicos luego de superar los problemas registrados en el sistema de climatización durante la semana pasada.

La administración del centro hospitalario confirmó que los equipos de aire acondicionado ya funcionan con normalidad en los distintos departamentos, a excepción del área administrativa.

El director médico de la institución, el Dr. Avelino Escobar, anunció la reanudación formal de las atenciones y detalló las acciones para responder a la demanda acumulada durante la contingencia.

A partir de hoy, martes 25 de agosto, reanudemos los servicios que teníamos suspendidos. Hoy se reanudan tanto las cirugías electivas como las citas de la consulta externa especializada", precisó el Dr. Escobar.

Plan de recuperación para pacientes afectados

Debido al fallo técnico en el sistema de enfriamiento, se generó un retraso en las atenciones programadas. De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por la dirección médica, el inconveniente provocó la suspensión de:

Más de 500 citas de consulta externa especializada .

. Alrededor de 100 procedimientos quirúrgicos.

Ante esta situación, el Dr. Avelino Escobar señaló que la administración del hospital y la dirección médica trabajarán de forma directa en un plan de reprogramación para que ningún paciente quede desatendido.

"Se va a hacer un plan de recuperación de citas y de cirugías de las cuales se perdieron. Se va a estar llamando a los pacientes para decirles cuáles son los días que tienen que venir para recuperar tanto sus citas como los procedimientos quirúrgicos", explicó el directivo.

La directiva del hospital en Chitré confirmó que las llamadas a los usuarios comenzarán de manera paulatina y que la meta de la institución es reprogramar la totalidad de las citas médicas y procedimientos pendientes durante este mismo año.

Con información de Eduardo Vega.