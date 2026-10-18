Cuatro instalaciones de la CSS siguen cerradas mientras avanzan las evaluaciones

La CSS reiteró que mantiene equipos técnicos desplegados para agilizar las reparaciones necesarias y exhortó a la población a consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la disponibilidad de los servicios de salud.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene cuatro instalaciones de salud temporalmente cerradas debido a afectaciones estructurales que comprometen la seguridad de pacientes y trabajadores, tras el sismo registrado en Panamá el pasado 9 de octubre y sus réplicas.

La institución informó que continúa con el monitoreo y las evaluaciones técnicas de su red de instalaciones en todo el país, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y reducir las afectaciones a los usuarios.

Las instalaciones cerradas son la Policlínica Presidente Remón, en la ciudad de Panamá; la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en Chitré; el Centro de Atención, Promoción y Prevención de la Salud (Capps) de Los Pozos, en Herrera; y la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (Ulaps) de Tonosí, en Los Santos.

Para mantener la atención médica, la CSS habilitó servicios en hospitales de campaña y otros espacios alternativos. En Chitré, la consulta externa se brinda en el Parque Forestal, mientras que en Los Pozos y Tonosí se instalaron hospitales de campaña para atender a los pacientes.

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Atención parcial en Coclé y Veraguas

En Coclé, la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas, en Aguadulce, mantiene restringida la planta alta debido a las réplicas, por lo que la atención continúa en la planta baja.

Por su parte, el Hospital Regional Dr. Rafael Estévez opera parcialmente. Entre los servicios que permanecen habilitados están Nefrología, Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, Psicología, Trabajo Social, Otorrinolaringología, Cirugía Maxilofacial y estudios de cardiología. También se mantienen los servicios de Neonatología en el Módulo H y la atención a pacientes no urgentes. La instalación también resultó afectada por un conato de incendio.

En Herrera, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado continúa funcionando, pese a presentar afectaciones leves en el muro perimetral de la caldera y el almacén.

Mientras tanto, en Veraguas, el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, mantiene una operación parcial, con consulta externa general y especializada en un área habilitada en un hospital de campaña. La Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, presenta afectaciones en las paredes de la Dirección Médica.

CSS mantiene monitoreo de sus instalaciones

La institución indicó que el resto de su red hospitalaria y de atención primaria opera al 100 % de su capacidad, con servicios de atención médica, dispensación de medicamentos y laboratorios funcionando con normalidad.

La CSS reiteró que mantiene equipos técnicos desplegados para agilizar las reparaciones necesarias y exhortó a la población a consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre la disponibilidad de los servicios de salud.