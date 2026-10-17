Temblor en Panamá: Gobierno analiza alternativas para familias cuyos terrenos quedaron inhabitables en Coclé

Durante el recorrido también se informó que las nuevas construcciones deberán cumplir con los protocolos de seguridad antisísmica, con el propósito de ofrecer estructuras resistentes y condiciones seguras para sus futuros ocupantes.

Penonomé, Coclé/El Gobierno buscará alternativas para las familias cuyas viviendas quedaron destruidas por el terremoto del pasado 9 de octubre y cuyos terrenos sean considerados no aptos para nuevas construcciones, informó el secretario presidencial de Metas, José Ramón Icaza.

Durante un recorrido por un albergue habilitado en las instalaciones del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en Penonomé, provincia de Coclé, donde permanecen aproximadamente 50 personas, el funcionario explicó que las autoridades continúan con las evaluaciones estructurales para determinar el alcance de los daños y las medidas que se aplicarán en cada caso.

Icaza señaló que las inspecciones se realizan con la participación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), equipos de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá y profesionales independientes que se han sumado a las labores de manera solidaria.

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También participan equipos enviados por las embajadas de Estados Unidos y Venezuela, así como representantes de otros países que han brindado apoyo.

El secretario indicó que, cuando las evaluaciones determinen que un terreno no reúne las condiciones para construir una vivienda, se buscarán alternativas para las familias afectadas, con su participación en el proceso.

Nuevas viviendas deberán cumplir normas de seguridad

Durante el recorrido también se informó que las nuevas construcciones deberán cumplir con los protocolos de seguridad antisísmica, con el propósito de ofrecer estructuras resistentes y condiciones seguras para sus futuros ocupantes.

La medida cobra relevancia mientras continúan registrándose réplicas del terremoto, que ocasionó daños parciales y totales en viviendas de distintas comunidades.

Las autoridades mantienen las evaluaciones para identificar los terrenos vulnerables, incluidos aquellos expuestos a deslizamientos u otras condiciones que puedan representar un riesgo para las familias.

El proceso busca determinar dónde podrán reconstruirse las viviendas y qué alternativas se ofrecerán a quienes no puedan volver a edificar en sus terrenos originales.

Con información de Nathali Reyes