Temblor en Panamá: Familias de Llano de Piedra en Los Santos esperan ayuda para reconstruir sus viviendas

La periodista Castalia Pascual constató la destrucción de viviendas en el corregimiento de Llano de Piedra, en Macaracas. Las autoridades locales estiman que unas 970 casas tiene algún tipo de daño estructural.

Los Santos/La periodista Castalia Pascual, de TVN Noticias, hizo un recorrido por el corregimiento de Llano de Piedra, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, donde constató los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre. Durante la cobertura, mostró viviendas destruidas, estructuras con grietas y familias que, todavía con temor, removían escombros mientras esperaban apoyo para reconstruir sus hogares.

De acuerdo con Gilberto Rodríguez, representante de Llano de Piedra, el corregimiento cuenta con aproximadamente 970 viviendas distribuidas en 19 comunidades. El balance preliminar de las autoridades locales indica que unas 850 casas han sufrido daños estructurales, mientras que alrededor de 120 colapsaron.

Durante el recorrido, Pascual visitó a familias como la Castro Rodríguez, cuya vivienda fue marcada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) como no habitable. La familia retiraba los escombros y señalaba que necesitaba materiales para iniciar las reparaciones. Otras familias entrevistadas reportaban la pérdida total de sus casas.

La periodista también vivió de primera mano las condiciones en las que permanecen los residentes, algunos de los cuales han instalado carpas en el exterior de sus viviendas por temor a las réplicas. Inclusive, minutos antes de la transmisión se registró otro movimiento sísmico, que volvió a generar preocupación.

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Entre las principales necesidades mencionadas por los residentes figuran materiales de construcción y carpas para resguardarse de la lluvia, así como alimentos y agua, mientras esperan evaluaciones y asistencia.

Algo que logró destacar la periodista es la solidaridad de todo el pueblo panameño, de todas las provincias, que sigue enviando ayuda humanitaria.