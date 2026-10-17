Más de 24 mil personas han sido evaluadas luego del sismo, informa Sinaproc

Las más de 7,200 viviendas evaluadas corresponden a familias que suman más de 24 mil personas, según los datos proporcionados por la funcionaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/A nueve días del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reporta más de 7,200 viviendas evaluadas y la entrega de más de 17 mil bolsas de comida a las comunidades afectadas.

La subdirectora del Sinaproc, Malitzie Rivera, ofreció el balance este sábado desde el Centro de Operaciones de Emergencia, ubicado en Panamá Pacífico, donde distintas instituciones mantienen las coordinaciones para atender a la población y evaluar los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

Rivera explicó que las evaluaciones se realizan casa por casa, en coordinación con entidades públicas, organismos de seguridad y organizaciones como la Cruz Roja, para determinar los daños y las necesidades de las familias.

Las más de 7,200 viviendas evaluadas corresponden a familias que suman más de 24 mil personas, según los datos proporcionados por la funcionaria. Las autoridades también reciben información sobre comunidades e islas que sufrieron afectaciones y cuyos habitantes enfrentaron dificultades de comunicación.

Más de 100 comunidades han recibido asistencia

La subdirectora indicó que hasta el momento se ha logrado llegar a más de 100 comunidades, mientras continúan las gestiones para ingresar a otros sectores donde los caminos quedaron afectados o permanecen inaccesibles.

Además de la distribución de alimentos, distintas instituciones participan en la entrega de medicamentos, agua e insumos, así como en el traslado y montaje de carpas para habilitar albergues temporales.

En las labores también participan el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad y entidades públicas.

Persisten dificultades para llegar a algunas comunidades

Rivera advirtió que algunas poblaciones no necesariamente registraron daños en sus viviendas, pero enfrentan problemas de acceso debido al estado de los caminos, lo que dificulta el abastecimiento de agua, alimentos y medicamentos.

La funcionaria señaló que los equipos mantienen los trabajos para ampliar la cobertura de la asistencia y llegar a todas las comunidades que lo requieran, desde sectores fronterizos con Costa Rica hasta áreas de Darién.

También destacó la importancia de brindar atención psicológica a las personas afectadas, debido al temor y la ansiedad que generan las réplicas sísmicas.

La subdirectora agradeció el trabajo de los funcionarios, rescatistas y voluntarios que continúan en las labores de respuesta, incluidos aquellos que también sufrieron daños en sus propias viviendas a causa del terremoto.

Con información de María De Gracia