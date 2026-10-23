Llegan a Panamá carpas enviadas por organización de Estados Unidos para atender a damnificados

El secretario de Metas informó que se habilitó en la plataforma Panamá Conecta un sistema de información desarrollado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que permite consultar datos sobre las viviendas afectadas por provincia y distrito.

Ciudad de Panamá/Panamá recibió la madrugada de este viernes un cargamento de carpas de campaña enviado como apoyo por la organización estadounidense Rescue Response para atender a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que la cooperación incluye carpas rígidas de aproximadamente 18 metros cuadrados, cuyo montaje y prueba comenzaron tras su llegada, alrededor de la 1:00 a.m.

La intención es instalar las carpas junto a las viviendas que hayan sido clasificadas con etiquetas amarillas o rojas, como una alternativa para las familias que no pueden utilizar sus casas con normalidad.

Icaza indicó que las autoridades han evaluado más de 12,000 viviendas en las cuatro provincias afectadas por el terremoto. Además, señaló que desde el jueves se intensificó la colocación de etiquetas para informar a las familias sobre las condiciones de seguridad de sus hogares.

La clasificación contempla tres categorías: verde, para viviendas consideradas habitables; amarilla, para aquellas en las que se permite el ingreso con acceso restringido a las áreas seguras; y roja, para las declaradas no habitables.

El funcionario explicó que la medida busca que las familias conozcan las condiciones de sus casas antes de regresar, especialmente cuando existen riesgos relacionados con elementos estructurales o posibles desprendimientos.

El secretario de Metas recordó la habilitación en la plataforma Panamá Conecta de un sistema de información desarrollado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que permite consultar datos sobre las viviendas afectadas por provincia y distrito.

Icaza señaló que el objetivo es mantener actualizados los datos y facilitar que la población consulte el resultado de las evaluaciones realizadas por las autoridades competentes.

Información de Yamy Rivas

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