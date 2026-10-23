Temblor en Panamá: Realizan las honras fúnebres de Regina Miranda en Veraguas, la segunda víctima del sismo

Miranda, de 60 años , permanecía hospitalizada tras resultar herida durante el terremoto del pasado 9 de octubre. En Forestal la conocían de cariño como “Petu” , y sus vecinos y compañeros la recuerdan por su entrega a los demás.

Veraguas./Regina Miranda volvió este viernes a la Escuela Rómulo Arrocha de Forestal, en Santiago, donde trabajaba. Esta vez, sus compañeros la recibieron para despedirla. Sus honras fúnebres comenzaron con el traslado al plantel y continuaron en el Templo Nuevo Jerusalén, en la misma comunidad, donde se realizó el servicio religioso.

Miranda, de 60 años, permanecía hospitalizada tras resultar herida durante el terremoto del pasado 9 de octubre. En Forestal la conocían de cariño como “Petu”, y sus vecinos y compañeros la recuerdan por su entrega a los demás.

Julia Marín, compañera de trabajo, habló de la relación que compartieron y del cariño que Regina se ganó entre quienes la rodeaban. “Era una excelente persona humanitaria; como compañera, de verdad nunca tuve queja de ella, una buena persona que se le daba a querer a todos”, expresó.

Marín también recordó su dedicación a la familia y su disposición para ayudar: “Ella daba de todo de ella para los que convivíamos con ella”.

Durante su hospitalización, vecinos de Forestal y de otros sectores de Santiago hicieron cadenas de oración por su recuperación. Su vecina Yaneth Navarro relató la tristeza que deja su partida y el vínculo que las unía.

“No soy su hermana, soy su hermana de corazón”, manifestó.

Para Navarro, Regina fue una mujer de “vida y corazón desprendida para toda la comunidad”. Ese recuerdo acompañó la despedida de quien formaba parte de la vida cotidiana del barrio y de la escuela.

El Ministerio de Salud confirmó su fallecimiento mediante un comunicado este jueves 22 de octubre. Según la entidad, Miranda realizaba labores administrativas en el plantel cuando ocurrió el sismo. Durante la evacuación tropezó con una cuneta, cayó y se golpeó la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.

Fue trasladada al Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención especializada del servicio de Neurocirugía. Pese a los esfuerzos médicos, falleció después de permanecer en estado de coma, detalló el Minsa.

Este viernes, la escuela y la comunidad que oraron por su recuperación se reunieron para despedirla, recordando a la compañera y vecina que, en palabras de quienes la conocieron, daba de sí para los demás.

Con información de Ney Castillo.