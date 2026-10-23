A dos décadas de la tragedia del bus 8B-06, persisten cuestionamientos al transporte público

La ATTT impulsa la modernización del transporte selectivo mediante plataformas tecnológicas que permitan ofrecer viajes más seguros, cómodos y confiables.

Ciudad de Panamá/A 20 años de la tragedia del autobús 8B-06, que dejó 18 personas fallecidas el 23 de octubre de 2006, sobrevivientes y familiares de las víctimas se congregaron para conmemorar a las víctimas y plantear sus preocupaciones sobre el sistema de transporte público en Panamá.

La conmemoración se realizó este viernes con una eucaristía en el salón Santo Domingo Savio de la Basílica Menor Don Bosco, debido a que el templo se encuentra en labores de limpieza tras el terremoto del pasado 9 de octubre. Se espera que las misas puedan retomarse en la iglesia durante el fin de semana.

Además de los sobrevivientes del accidente, familiares de las víctimas y funcionarios de instituciones, también asistió al encuentro religioso el abogado Víctor Martínez, quien ha acompañado el proceso legal durante estos años.

Luis Contreras, quien viajaba en el autobús 8B-06 aquel 23 de octubre, recordó que las consecuencias del accidente siguen presentes en su vida cotidiana.

“Todos los días se recuerda el accidente cada vez que uno monta un autobús, un taxi”, expresó al referirse a las secuelas que ha enfrentado desde entonces. "Ese fue el día que colapsó el transporte público aquí en Panamá", añadió. Contreras considera que el sistema de transporte público vuelve a presentar problemas de capacidad ante el crecimiento de la población y la cantidad de usuarios, a pesar de que la empresa MiBus opera desde el 2010 en la ciudad de Panamá.

En tanto, Lidia Atencio, otra de las sobrevivientes, describió los cambios que experimentó su vida tras el accidente y las dificultades de salud que todavía enfrenta.

“Yo soy la que siento, la que me cuesta respirar, la que tiene muchos problemas de salud, y yo soy la que me quiero, me amo, yo me doy mi apoyo emocional, porque más nadie me lo va a dar para poder seguir adelante", manifestó al explicar que continúa lidiando con secuelas físicas y emocionales.

Atencio también, cuestionó que, con el paso de los años, las víctimas hayan sentido que disminuyó el acompañamiento de las autoridades. Coincidió en que todavía se necesitan mejoras en el transporte público para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias similares.

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Abogado cuestiona la justicia en el caso

Durante la conmemoración, el abogado Víctor Martínez afirmó que, desde su perspectiva, no hubo justicia en Panamá para las víctimas.

Según explicó, en los procesos penales y ante la Sala Tercera se eximió de responsabilidad a la institución estatal y a funcionarios vinculados con la introducción de los autobuses en 1999.

Martínez señaló que parte de las reclamaciones obtuvo resultados en Estados Unidos, donde se presentó una demanda contra la empresa que introdujo en Panamá el gas refrigerante HC12, cuyo uso, indicó, estaba prohibido en ese país.

"Allá [en Estados Unidos] logramos algo de justicia", expresó.

ATTT reconoce retos

Por su parte, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, quien acompañó a los sobrevivientes, y a los familiares en la eucaristía, reconoció que el país todavía enfrenta desafíos para modernizar el sistema de transporte público.

Brea mencionó entre los avances la incorporación del metrobús y las líneas 1 y 2 del Metro, así como el desarrollo de la línea 3 y la construcción de un teleférico.

También explicó que la ATTT impulsa la modernización del transporte selectivo mediante plataformas tecnológicas que permitan ofrecer viajes más seguros, cómodos y confiables.

Sobre las dificultades en distintas zonas del país, señaló que en Panamá Este todavía operan transportistas tradicionales bajo fiscalización, mientras que en Panamá Oeste se espera que la línea 3 del Metro transforme la operación del transporte.

Para el área norte, indicó que se trabaja en la organización de las rutas para facilitar la conexión con la línea 1 del Metro y promover un sistema de transporte multimodal.

Brea sostuvo que la tragedia debe seguir siendo un recordatorio para las autoridades sobre la necesidad de mejorar el servicio y garantizar la seguridad de los pasajeros. Tras la eucaristía, sobrevivientes, familiares y autoridades se trasladaron al área de La Cresta para volver a pintar los corazones azules en memoria de las 18 personas que perdieron la vida en el accidente.

Información de Fabio Caballero

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