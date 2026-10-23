Casas para damnificados por el terremoto son 'sismoresistentes', asegura viceministro de Vivienda ante cautela de pobladores

El Miviot pidió a las familias evitar la demolición o remoción de materiales por cuenta propia, debido a que las estructuras pueden haber quedado debilitadas y representar un riesgo de accidentes.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) registra preliminarmente más de 2,000 viviendas con colapso total tras el terremoto del pasado 9 de octubre, mientras avanza con la fase de reconstrucción en las provincias afectadas.

Desde Los Santos, el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, informó que la institución ha registrado y validado más de 9,000 casos mediante recorridos en las comunidades y una plataforma digital. No obstante, explicó que los daños deben clasificarse entre colapso total, afectaciones parciales y menores, debido a que cada categoría requiere un tipo de asistencia diferente. Precisamente, el más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) destacó que 2,890 fueron pérdida total, 6,874 con daño moderado y parcial, y 1,557 con daño leve y menor.

Méndez indicó que la cifra de viviendas con colapso total puede variar, ya que las réplicas continúan afectando estructuras que inicialmente habían sido reportadas con daños parciales.

El viceministro señaló que el Gobierno inició la segunda fase de atención, correspondiente a la construcción, luego de completar la etapa de evaluación de daños.

En el sector de La Colorado, en Los Santos, ya comenzó la construcción de más de 10 viviendas. El proceso también avanza en Herrera, Coclé y Veraguas, con trabajos que incluyen demolición y remoción de escombros.

Según Méndez, ya hay más de 2,300 viviendas contratadas para las cuatro provincias, cuyos trabajos se ejecutarán durante las próximas semanas y meses.

La solución habitacional es de 43 metros cuadrados para familias sin integrantes con discapacidad. En los casos que requieren condiciones de accesibilidad, la superficie será de unos 46 metros cuadrados, con rampas, puertas más anchas y baños adaptados para facilitar la movilidad. Las mismas contarán con dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo en el interior y un sistema de infiltración sanitario.

El funcionario aseguró que los diseños cumplen con criterios de resistencia sísmica y con el Reglamento Estructural Panameño de 2021. Entre los sistemas constructivos utilizados, mencionó el bloque tradicional reforzado, sistema constructivo PCH (paneles de poliestireno con malla de acero) conocido como M2, los paneles estructurales de PVC con acero y concreto y otros sistemas modulares prefabricados.

"El plano que tenemos avalado por idóneos panameños es 100 por ciento sismo resistente y ha sido comprobado en las viviendas que hemos recorrido en las diferentes comunidades, que satisfactoriamente las viviendas construidas por el Ministerio de Vivienda y las que estamos construyendo son diseñadas para tolerar el movimiento telúrico", aseguró el viceministro.

Requisitos

Explicó que, debido a la emergencia, se emitió una resolución ministerial que permite avanzar con la construcción mediante una declaración jurada certificada por las autoridades, incluso cuando todavía deben completarse los trámites documentales correspondientes. La medida busca agilizar los trabajos y evitar que la burocracia retrase la reconstrucción de las viviendas afectadas.

En los casos de familias que construyeron sus casas en terrenos de sus padres u otros familiares, el Miviot indicó que también se contempla la posibilidad de presentar derechos posesorios cuando no se cuenta con un título de propiedad.

En el caso de las familias que alquilaban las casas destruidas, Méndez indicó que pueden presentar sus solicitudes en las oficinas regionales del ministerio. Añadió que las ayudas tienen como prioridad a las familias más vulnerables, entre ellas aquellas con adultos mayores, niños o personas con discapacidad, así como hogares de bajos recursos que lo perdieron todo.

También señaló que el ministerio mantiene otros programas habitacionales y proyectos de hipotecas subsidiadas en proceso de licitación.

El funcionario pidió a las familias evitar la demolición o remoción de materiales por cuenta propia, debido a que las estructuras pueden haber quedado debilitadas y representar un riesgo de accidentes.

Explicó que el ministerio está ingresando a las áreas afectadas con equipo pesado y que los contratos incluyen trabajos de demolición y retiro de escombros de forma segura. Para las viviendas que presentan daños parciales, el Miviot contempla modalidades de apoyo con materiales de construcción que permitan reparar los espacios afectados por el sismo.

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