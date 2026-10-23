Héroes por Panamá 2026: Pilar Gómez y Jhosuet Jiménez; historias personales transformadas en ejemplos de solidaridad

Ambas iniciativas representan el corazón solidario y serán reconocidas el próximo 28 de octubre en la gala de Héroes por Panamá , un espacio de TVN Media que busca visibilizar a quienes cambian la vida de otros.

Ciudad de Panamá/La transformación social en Panamá tiene los rostros de Pilar Gómez y Jhosuet Jiménez, que decidieron convertir sus experiencias personales en redes de apoyo para las personas. Sus historias serán reconocidas en la próxima gala de Héroes por Panamá 2026, que se celebrará el próximo 28 de octubre.

Pilar Gómez es la fuerza detrás de la Fundación DiabetesLatam, una organización que nació hace nueve años tras el diagnóstico de sus dos hijos y su llegada al país. Al notar la falta de educación y grupos de apoyo, decidió actuar. Aunque no hay cifras oficiales, calculan que existen 4,000 personas con diabetes tipo 1 en Panamá, una condición que, a diferencia de la tipo 2, no se puede prevenir ni curar.

La Fundación DiabetesLatam trabaja en tres pilares fundamentales: educación, apoyo emocional e incidencia pública. Con un equipo conformado en su mayoría por padres y pacientes, desarrollan 12 programas que buscan aliviar el impacto de esta enfermedad, la cual ya se posiciona como la tercera causa de muerte en el país. Para lograr un impacto real, la organización trabaja de la mano con el Gobierno, la Caja de Seguro Social y el Minsa, buscando fortalecer el sistema de salud nacional.

Por su parte, Jhosuet Jiménez canalizó su propia lucha para crear Tu Samaritano. Tras ser diagnosticado con cáncer hace tres años y enfrentar las barreras del sistema, notó que muchos pacientes abandonaban sus tratamientos por falta de transporte, cansancio o recursos económicos. Al cumplirse dos años de su propia operación, decidió usar su taxi para brindar transporte gratuito a pacientes con cáncer.

Lo que inició como un gesto individual hoy es una sólida red de voluntariado en Panamá. Con apenas 10 meses de formación, Tu Samaritano no es una fundación ni recibe fondos; funciona gracias a más de 140 voluntarios que se coordinan a través de WhatsApp para trasladar a los pacientes desde sus casas hasta el Instituto Oncológico. Cualquier persona con un vehículo y disponibilidad puede sumarse a esta labor.

Ambas iniciativas representan el corazón solidario y serán reconocidas el próximo 28 de octubre en la gala de Héroes por Panamá, un espacio de TVN Media que busca visibilizar a quienes cambian la vida de otros.