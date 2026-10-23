Papa León XIV recibe a los obispos panameños durante visita ad limina en Roma

La reunión se produjo después de que el pontífice fuera sometido recientemente a una intervención quirúrgica, un hecho que añade relevancia al encuentro con la delegación episcopal panameña.

Roma, Italia/Los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña fueron recibidos en audiencia por el papa León XIV en Roma, como parte de la visita ad limina Apostolorum que realizan del 19 al 24 de octubre. La Iglesia católica panameña compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales.

La reunión se produjo después de que el pontífice fuera sometido recientemente a una intervención quirúrgica, un hecho que añade relevancia al encuentro con la delegación episcopal panameña.

Según informó la Conferencia Episcopal Panameña, la audiencia representa un momento de comunión con el sucesor de Pedro y con la Iglesia universal, además de reafirmar el compromiso pastoral de los obispos con el pueblo panameño.

La delegación está encabezada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, quien participa junto con los demás obispos del país en esta visita oficial a la Santa Sede.

Durante su estancia en Roma, los prelados participaron en reuniones con dicasterios y otras instituciones de la Santa Sede, como parte de la agenda de la visita.

La expresión ad limina Apostolorum, que significa «a los umbrales de los apóstoles», identifica la visita que los obispos diocesanos realizan a Roma para fortalecer sus vínculos con el papa y presentar la situación de las iglesias particulares que tienen a su cargo.

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Este compromiso permite exponer los avances, desafíos y necesidades pastorales de cada diócesis, así como compartir las realidades que enfrenta la Iglesia en sus respectivos países.

La visita de los obispos panameños se extenderá hasta el 24 de octubre.