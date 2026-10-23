Mulino garantiza apoyo para pequeños y medianos negocios afectados por el terremoto; MICI realizará evaluaciones

Mulino también informó que la Autoridad de Turismo de Panamá mantiene reuniones con hoteleros, especialmente con aquellos establecimientos que sufrieron daños, con el propósito de contribuir a su recuperación.

Ciudad de Panamá/El presidente José Raúl Mulino afirmó que el Gobierno contempla apoyo para pequeños y medianos negocios afectados por el terremoto, como parte de las medidas para contribuir a la recuperación económica de las zonas perjudicadas.

Consultado sobre la situación de los comerciantes que sufrieron daños, el mandatario indicó que se está realizando una evaluación, debido a que los negocios no se encuentran todos en las mismas condiciones.

"La pequeña y mediana empresa, tiene fondos que se le van a ayudar a rehacer el negocio, a reestructurar el negocio”, manifestó.

También puede leer: World of Coffee Panamá 2026: Presidente Mulino inaugura el evento y destaca proyección internacional del café panameño

Mulino también informó que la Autoridad de Turismo de Panamá mantiene reuniones con hoteleros, especialmente con aquellos establecimientos que sufrieron daños, con el propósito de contribuir a su recuperación.

El presidente señaló que, mientras se atienden las afectaciones, el país continúa recibiendo turistas y que espera que el sector turístico se recupere en buena medida por su propia actividad.

No obstante, aseguró que el Gobierno brindará apoyo a los pequeños y medianos empresarios afectados.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que, junto a Fedecamaras y con herramientas proporcionadas por la ONU a través del PNUD, se está unificando toda la información de los comercios afectados.

Detalló que la próxima semana personal del MICI irá al campo para visitar a las empresas y realizar el análisis de la situación de las mismas para poder canalizar la ayuda que desde la institución se pueda ofrecer.

Construcción de viviendas

Aseguró que Panamá ha respondido de manera solidaria ante la emergencia ocasionada por el terremoto y destacó las donaciones de empresas, la cooperación internacional y los aportes destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas.

El mandatario explicó que parte de los recursos recibidos de empresas internacionales grandes se canaliza mediante dos fideicomisos, uno en el Banco Nacional de Panamá y otro en la Caja de Ahorros, para financiar la reconstrucción y otras ayudas.

Según Mulino, algunos empresarios han ofrecido construir viviendas para las familias afectadas, con aportes que incluyen grupos de 10, 25 o 50 casas. Indicó que estas construcciones se realizan con planos para mantener uniformidad en los modelos.

“Yo siento que el país ha respondido maravillosamente”, expresó.

El presidente también señaló que los trabajos de reconstrucción de infraestructura avanzan y que algunas viviendas comienzan a terminarse.

Información de Jorge Quirós

Otras informaciones que le pueden interesar: