Ministro Moltó confirma que no habrá más control de precios en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno de Panamá no tiene previsto renovar el decreto de control de precios, una medida que durante más de 14 años se ha utilizado para establecer precios máximos a determinados productos de la canasta básica.

Así lo confirmó este miércoles el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien sostuvo que el mecanismo ha sido reducido progresivamente y que ya no se contempla su reactivación.

“Una medida que tiene más de catorce años de control al mercado que se debe regular solo no es una medida sana”, afirmó Moltó.

El ministro explicó que el mecanismo se ha ido depurando con el paso del tiempo y que actualmente quedan pocos productos bajo este esquema.

“Definitivamente, el control de precios es una medida que demostró no funcionar y en el transcurrir del tiempo la hemos ido desmantelando”, señaló.

Ante la consulta sobre si habrá nuevamente control de precios, Moltó fue enfático:

“No vamos a controlar los precios. El mercado es libre y se debe regular solo”.

¿Qué pasará con los productos de la canasta básica?

Moltó indicó que el Gobierno continuará utilizando otros mecanismos para facilitar el acceso de la población a productos de primera necesidad, entre ellos el programa Panamá Pa' Ti y las ferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

“Nosotros vamos a apoyar con Panamá Pa' Ti al pueblo panameño y con esa canasta de productos básicos a un mejor precio”, manifestó.

La decisión se produce luego de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informara que el control de precios se encuentra en su etapa final.

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Solo cuatro productos permanecen bajo control

El director de la Acodeco, Ramón Abadi, había señalado recientemente ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que el mecanismo prácticamente está extinto y que podría desaparecer por completo antes de finalizar el año.

Actualmente, cuatro productos permanecen con precios máximos establecidos:

Carne molida de primera: $2.15 por libra.

$2.15 por libra. Aceite vegetal de palma o soya: $3.74 para envases de 1.42 a 1.5 litros.

$3.74 para envases de 1.42 a 1.5 litros. Leche en polvo, entera o instantánea: $3.76 para presentaciones de 345 a 400 gramos.

$3.76 para presentaciones de 345 a 400 gramos. Pan de molde blanco: $0.92 para empaques de 14 a 18 onzas.

De acuerdo con Moltó, una vez venza el decreto vigente, estos productos tampoco serían incorporados nuevamente al mecanismo.

La posición del Gobierno es que el mercado debe funcionar bajo condiciones de libre competencia y autorregulación, mientras se mantienen programas alternativos destinados a facilitar el acceso de los consumidores a productos básicos a precios más accesibles.

Con información de Luis Alberto Jiménez