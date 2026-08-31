Control de precios entra en su fase final: solo cuatro productos permanecen regulados

Aunque estos cuatro productos continúan oficialmente bajo control de precios, su presencia como productos regulados es cada vez menos evidente en supermercados y establecimientos comerciales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El sistema de control de precios en Panamá se encuentra en su etapa final y podría desaparecer por completo antes de que termine el año, de acuerdo con lo señalado por el director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Abadi confirmó que actualmente solo cuatro productos permanecen bajo este mecanismo de regulación.

"El control de precios prácticamente está extinto; nos quedan cuatro productos de control de precios y muy posiblemente ya no existan a fin de año", dijo el director de la Acodeco, Ramón Abadi.

Los productos que todavía cuentan con un precio máximo establecido son:

Carne molida de primera: $2.15 por libra, equivalente a $4.74 por kilogramo.

$2.15 por libra, equivalente a $4.74 por kilogramo. Aceite vegetal de palma o soya: en envases de 1.42 a 1.5 litros, con un precio máximo de $3.74.

en envases de 1.42 a 1.5 litros, con un precio máximo de $3.74. Leche en polvo, entera o instantánea: en presentaciones de 345 a 400 gramos, excluyendo las fórmulas infantiles, con un precio máximo de $3.76.

en presentaciones de 345 a 400 gramos, excluyendo las fórmulas infantiles, con un precio máximo de $3.76. Pan de molde blanco: en empaques de 14 a 18 onzas, excluyendo los integrales y especiales, con un precio máximo de $0.92.

Sin embargo, aunque estos cuatro productos continúan oficialmente bajo control de precios, su presencia como productos regulados es cada vez menos evidente en supermercados y establecimientos comerciales.

Para Giovanni Fletcher, del Instituto Panameño de Defensa de los Derechos del Consumidor, la medida tuvo un impacto principalmente entre los sectores de menores ingresos, pero su alcance fue limitado para otros grupos de la población debido a la disponibilidad de los productos regulados.

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"La medida sí impactó, relativamente hablando, en aquellas personas por debajo del nivel económico de la pobreza o pobreza extrema; el resto de la población, entre comillas por encima del nivel de pobreza o pobreza extrema, o dentro del casi ya extinto nivel de clase media, la medida no les funcionaba porque cuando llegaban a las estanterías del supermercado no lo encontraban".

La decisión de eliminar definitivamente el control de precios o mantenerlo corresponde al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), entidad encargada de coordinar y proponer los decretos ejecutivos relacionados con el control de precios y los márgenes de comercialización.

Para ello, se toman en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Ajuste de Precios.

De acuerdo con la información conocida, la continuidad de los cuatro productos que todavía permanecen bajo regulación se encuentra actualmente en evaluación.

Con información de Kayra Saldaña