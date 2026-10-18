Mulino visita albergue en Soná y promete reconstruir viviendas afectadas por el sismo

En Carrizal de Soná se habilitaron tres albergues para recibir a familias procedentes de comunidades costeras del sur del distrito, afectadas por el movimiento sísmico.

Soná, Veraguas/El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este domingo uno de los albergues habilitados en Carrizal de Soná, provincia de Veraguas, donde conversó con las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre y conoció de cerca las dificultades que enfrentan.

Durante el recorrido, el mandatario aseguró que la ayuda llegará a las comunidades afectadas y que se trabaja en la reconstrucción de las viviendas que sufrieron daños.

“Con el ánimo de que tengan un poquito de paciencia, pero sus casas vienen, ya empezamos reconstrucción en esta provincia, en Herrera y otras comunidades”, manifestó Mulino a las familias.

El presidente también informó sobre la llegada de baños portátiles para apoyar a las personas que permanecen en los albergues temporales, mientras avanzan las labores de atención y recuperación.

En Carrizal de Soná se habilitaron tres albergues para recibir a familias procedentes de comunidades costeras del sur del distrito, afectadas por el movimiento sísmico.

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De acuerdo con la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera, actualmente permanecen unas 250 personas en estos espacios. Mulino explicó que el propietario de la instalación abrió sus puertas para recibir a los damnificados y recordó que, durante el primer día, se llegó a registrar la presencia de unas 5,000 personas, según indicó.

Como parte de las acciones de asistencia, este domingo entidades que integran la Fuerza de Tarea Conjunta realizaron actividades recreativas para los niños que permanecen en los albergues, con el propósito de brindarles momentos de esparcimiento en medio de la emergencia.

Las autoridades mantienen las labores de atención a las familias afectadas, mientras continúan los trabajos de reconstrucción y asistencia en las comunidades impactadas por el sismo.

Con información de Ney Castillo