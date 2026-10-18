Temor por réplicas frena la pesca y la agricultura en Isla Gobernadora

La economía de esta comunidad depende principalmente de la pesca y los cultivos. Sin embargo, los movimientos sísmicos que se han registrado en la zona han generado temor entre los pobladores.

Isla Gobernadora, Veraguas/El temor de los residentes por las réplicas mantiene paralizadas las actividades de pesca y agricultura en Isla Gobernadora, en el distrito de Montijo, al sur de la provincia de Veraguas. Aunque las afectaciones incluyen daños en viviendas y estructuras, los residentes también enfrentan incertidumbre sobre cómo retomar sus actividades diarias y garantizar el sustento de sus familias.

La economía de esta comunidad depende principalmente de la pesca y los cultivos. Sin embargo, los movimientos sísmicos que se han registrado en la zona han generado temor entre los pobladores, quienes prefieren mantenerse en sus casas antes que salir al mar o trasladarse a sus terrenos agrícolas. “Ahora mismo no salimos a pescar todavía porque tenemos temor de que el temblor venga de nuevo”, relató uno de los residentes, al explicar que el miedo persiste entre quienes dependen de esta actividad para vivir.

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La situación también afecta el trabajo en los campos agrícolas. Los moradores esperan que las condiciones se tranquilicen para regresar a sus siembras y comprobar qué cultivos se mantienen en buenas condiciones, luego de los días de incertidumbre provocados por los sismos.

A esta situación se suma la dificultad del traslado de alimentos y la llegada de ayuda. Para acceder a la comunidad es necesario hacerlo por vía marítima o aérea, lo que toma más tiempo y representa un desafío adicional para sus habitantes.

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Con información de Ney Castillo