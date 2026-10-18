Ganaderos y sector turístico piden al gobierno tomar decisiones para recuperarse tras el terremoto

Las afectaciones en viviendas, la producción agropecuaria y las reservas turísticas mantienen la incertidumbre sobre la recuperación económica de las zonas impactadas.

Provincia de Los Santos/El sismo que afectó principalmente la región de Azuero ha generado preocupación entre productores agropecuarios y representantes del sector turístico, quienes advierten sobre las dificultades para mantener sus actividades y recuperar los ingresos de las comunidades afectadas.

El ganadero Luis Martínez señaló a Mesa de Periodistas que, pese al impacto del sismo, los productores deben continuar trabajando para garantizar el abastecimiento de alimentos.

“Es muy importante, es un tremendo susto, pero tenemos que salir adelante. No podemos parar, somos los lecheros, tenemos que ir todos los días a ordeñar”, manifestó.

Martínez explicó que la situación se complica por otros factores, como las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y las afectaciones sufridas por trabajadores del sector, algunos de los cuales perdieron sus viviendas.

“Somos optimistas, no hemos esperado que nos vengan a ayudar, pero queremos que tomen decisiones. ¿Qué se va a hacer con las casas? La gente no quiere irse para otro lado y quiere comenzar a trabajar”, expresó.

El productor también advirtió que muchos de los afectados no cuentan con un ingreso fijo, lo que dificulta su recuperación económica. No obstante, aseguró que el sector mantendrá la producción de leche y carne, y confía en que otros rubros, como el arroz, continúen abasteciendo el mercado.

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Sector turístico advierte sobre el impacto económico

Por su parte, Ovidio Díaz, representante de la Cámara de Turismo, señaló que el terremoto afectó las oportunidades de generación de ingresos de comunidades que habían encontrado en el turismo una alternativa para mejorar su calidad de vida.

“Es importante señalar que esta gente humilde, que no tiene los ingresos suficientes, encontró en una nueva industria una esperanza real: cómo mejorar mi economía, cómo poder educar a mis hijos porque tengo un producto que voy a vender para generar ingresos. Todo eso se acabó en este momento”, manifestó.

Díaz también se refirió a los daños en las viviendas y edificaciones, así como a las alteraciones del terreno provocadas por el sismo. Mencionó el caso de Isla Cañas, donde la comunidad enfrenta incertidumbre tras los cambios registrados en el suelo: "La isla se dividió en dos".

El representante del sector turístico advirtió que las réplicas y la incertidumbre sobre las condiciones de las zonas afectadas inciden en la llegada de visitantes.

Asimismo, indicó que se han registrado cancelaciones de reservas turísticas tras el siniestro y consideró necesario que el apoyo a las comunidades sea sostenible para contribuir a la recuperación de sus actividades económicas.

Díaz sostuvo que el Gobierno debe respaldar el desarrollo del país mediante medidas que permitan a las comunidades afectadas recuperar sus fuentes de ingreso.