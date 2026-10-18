Alcalde de Macaracas sobre Ley de Descentralización: 'Hay que modificarla, desburocratizarla'

Méndez puso su cargo a disposición del presidente José Raúl Mulino el pasado 15 de octubre, y se mantendrá en funciones hasta que se designe a su reemplazo.

Provincia de Los Santos/Los alcaldes de Macaracas y Los Pozos se refirieron al manejo de los fondos de descentralización y a la coordinación con la Contraloría, tras la renuncia de Roxana Méndez como directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

El alcalde de Macaracas, Eliécer Cortés, señaló que la continuidad del proceso no depende de una sola persona, sino de la participación de las instituciones involucradas.

“No hay conductor, está creo el secretario general encargado, no sabemos, eso ya es parte del Ejecutivo, pero de una persona que se vaya no depende el desarrollo de la descentralización. Va a depender de los actores”, manifestó.

Cortés también consideró necesario modificar la Ley de Descentralización para reducir la burocracia y adecuarla a las necesidades de los ciudadanos.

“La ley hay que modificarla, desburocratizarla. Sinceramente, como está actualmente; hay que adecuarla más al ciudadano, no al Estado”, expresó.

Sobre la fiscalización de los recursos, el alcalde indicó que los municipios presentan informes sobre el uso de los fondos de descentralización y deben cumplir con los controles de la Contraloría General de la República. Añadió que la responsabilidad en este proceso es compartida también con el Ministerio de Economía y Finanzas y las instituciones vinculadas con la descentralización.

Por su parte, el alcalde de Los Pozos, Omar Bultrón, manifestó que espera mantener la cooperación con la Contraloría para atender las necesidades urgentes de las comunidades.

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“No es hacer lo que queremos, sino que la necesidad es apremiante; debemos estar de la mano”, por ello esperan que la Contraloría los acompañe con orientación y recomendaciones, dijo Bultrón.

Asimismo, hizo un llamado a los alcaldes y representantes de corregimiento del país a mantener claridad sobre el uso de los recursos públicos, ante los procesos de fiscalización.

Las declaraciones se producen luego de que Roxana Méndez presentara su renuncia como directora general de la AND el jueves 15 de octubre. Su decisión obedece a “motivos personales”; sin embargo, fuentes aseguran que mantenía diferencias con el contralor Anel Flores por el manejo de los fondos de los gobiernos locales.

Méndez puso su cargo a disposición del presidente José Raúl Mulino y se mantendrá en funciones hasta que se designe a su reemplazo.