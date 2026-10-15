Roxana Méndez presenta su renuncia como directora de Descentralización por 'motivos personales'

A la fecha, al menos 19 funcionarios de alto perfil habrían presentado su renuncia al gobierno actual, incluyendo a Méndez.

Ciudad de Panamá, Panamá/Roxana Méndez presentó su renuncia como directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) este jueves 15 de octubre, según confirmaron fuentes extraoficiales a TVN Noticias.

Este medio pudo conocer que su decisión obedece a “motivos personales”. Antes de que este medio obtuviera esta confirmación, Méndez había indicado que “no hay nada confirmado”.

Méndez fue nominada para dirigir la institución el 19 de junio de 2024 por José Raúl Mulino, cuando aún era presidente electo, como parte de las designaciones para su administración.

A la fecha, al menos 19 funcionarios de alto perfil habrían presentado su renuncia, incluyendo a Méndez.

Posteriormente, el 24 de julio de 2024, su nombramiento recibió el respaldo de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, con seis votos a favor y tres abstenciones de los diputados de Vamos. Durante esa sesión, los cuestionamientos se centraron en su experiencia para el cargo y su conocimiento de las normas de descentralización.

Al comparecer ante los diputados, Méndez planteó reforzar la fiscalización de los recursos entregados a los gobiernos locales, digitalizar los procesos y revisar la reglamentación. También aseguró que había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas bloquear la cuenta vinculada a la denominada descentralización paralela.

Antes de llegar a la AND, Méndez ocupó distintos cargos públicos. Fue elegida vicealcaldesa del distrito de Panamá en 2009 y asumió la Alcaldía en 2012, tras la renuncia de Bosco Vallarino. Permaneció al frente del municipio hasta 2014. Además, ejerció como ministra de Gobierno entre 2010 y 2012.

Es licenciada en Psicología y Educación Preescolar por la Universidad de Panamá y cuenta con un posgrado en el estudio de la situación de la niñez y la adolescencia. Al momento de su nominación para Descentralización, se desempeñaba como consultora social y presidía la Fundación para el Desarrollo Humano.