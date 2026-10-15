Alerta sísmica de Google: Presidente Mulino anuncia que Panamá ha sido incorporada al sistema

Para recibir las notificaciones, los usuarios de Android deben verificar que las alertas sísmicas estén habilitadas en su dispositivo y que tengan conexión a internet mediante Wi-Fi o datos móviles.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que Panamá fue incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Google, como resultado de la cooperación entre el Gobierno panameño y la compañía tecnológica.

El mandatario dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X, donde destacó la incorporación del país a esta herramienta tecnológica, que busca alertar a los usuarios de dispositivos Android sobre movimientos sísmicos.

“¡Buenas noticias para Panamá! 🇵🇦 Gracias a la cooperación con @Google, nuestro país ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de…”, publicó Mulino.

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¿Cómo funciona el sistema de alertas sísmicas de Google?

La herramienta utiliza los acelerómetros incorporados en los teléfonos Android para detectar vibraciones que podrían corresponder a un terremoto. Cuando varios dispositivos registran movimientos similares, el sistema analiza la información para determinar si está ocurriendo un sismo y estimar su ubicación y magnitud.

Según Google, el sistema puede enviar alertas para advertir sobre el movimiento y, en determinados casos, ofrecer unos segundos para que las personas busquen protección antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes. Sin embargo, las alertas pueden recibirse antes, durante o después de que comience el movimiento, y no todos los sismos son detectados.

¿Qué deben hacer los usuarios?

Para recibir las notificaciones, los usuarios de Android deben verificar que las alertas sísmicas estén habilitadas en su dispositivo y que tengan conexión a internet mediante Wi-Fi o datos móviles.

La opción suele encontrarse en Ajustes → Seguridad y emergencia → Alertas de terremotos. La ruta puede variar según el modelo del teléfono.

La incorporación de Panamá al sistema se anuncia después del fuerte terremoto de 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, que provocó daños en viviendas, escuelas y otras infraestructuras, principalmente en provincias del interior del país.

Sin embargo, al hacer el ejercicio para activarla, aún permanece inactiva.