Temblor en Panamá: demuelen torre dañada de la Catedral San Juan Bautista de Penonomé

El sismo provocó el colapso parcial de la estructura que sostiene las campanas en esa torre, parte de uno de los templos de mayor reconocimiento histórico y religioso entre los coclesanos.

Penonomé, Coclé/Los trabajos de demolición de una de las torres de la Catedral San Juan Bautista de Penonomé, provincia de Coclé, afectada por el terremoto del 9 de octubre, avanzan este jueves con apoyo de maquinaria y una grúa.

La intervención se realiza de manera gradual para reducir los riesgos asociados a la caída de las grandes piezas de la estructura, según se observó durante el recorrido de TVN Noticias desde el Parque 8 de Diciembre.

El sismo provocó el colapso parcial de la estructura que sostiene las campanas en esa torre, parte de uno de los templos de mayor reconocimiento histórico y religioso entre los coclesanos.

La otra torre también presenta fisuras. Según la información recabada en el lugar, se contempla la posibilidad de demolerla, así como de intervenir la parte frontal de la catedral. Sin embargo, al momento del reporte no se había confirmado que esas demoliciones fueran a ejecutarse.

Los trabajos en la torre dañada se desarrollan mientras se definen las siguientes intervenciones para la recuperación del templo.

Daños en el Parque 8 de Diciembre

Las afectaciones también alcanzaron el parque situado frente a la catedral. En ese espacio cayó el busto de Simón Bolívar y el gazebo presenta grietas.

El recorrido permitió observar los daños en ambos puntos del centro de Penonomé, una de las ciudades afectadas por el terremoto del pasado viernes.

Con información de Luis Alberto Jiménez.