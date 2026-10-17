Restablecen suministro eléctrico en Isla Cañas tras daños causados por el sismo

La ASEP indicó que continuará dando seguimiento a la operación de la red para verificar la estabilidad y continuidad del servicio en Isla Cañas.

Isla Cañas/El suministro eléctrico en Isla Cañas, provincia de Los Santos, fue restablecido este sábado 17 de octubre, luego de que personal de Naturgy reparara un cable submarino afectado por el fuerte sismo registrado en Panamá el pasado 9 de octubre.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que el servicio volvió a funcionar cerca de las 3:30 p.m., tras las inspecciones y los trabajos técnicos realizados en la zona.

De acuerdo con la entidad, las labores se efectuaron luego de las coordinaciones con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y una vez confirmadas las condiciones de seguridad para el ingreso del personal.

Durante la revisión, los equipos técnicos identificaron la ruptura del cable submarino, daño que afectó el suministro eléctrico en esta comunidad costera.

La ASEP indicó que continuará dando seguimiento a la operación de la red para verificar la estabilidad y continuidad del servicio en Isla Cañas.

La comunidad fue uno de los puntos afectados por la entrada de agua registrada tras el fuerte movimiento sísmico, que provocó daños y preocupación entre los residentes de esta zona de la península de Azuero.

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