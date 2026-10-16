EEUU instala albergue temporal para 400 residentes de Isla Cañas tras el sismo

Como parte del apoyo para atender las necesidades de las comunidades afectadas, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas también instaló dos almacenes móviles en la provincia de Los Santos , con el objetivo de reforzar las labores de respuesta y facilitar la atención a la población.

Ciudad de Panamá, Panamá/El equipo de respuesta a desastres de Estados Unidos instaló un albergue temporal en La Pericada, provincia de Los Santos, para brindar refugio a 400 residentes de Isla Cañas afectados por la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La iniciativa se desarrolla a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y forma parte de la asistencia humanitaria por $5 millones que el Gobierno de Estados Unidos destinó a Panamá tras el sismo.

Como parte del apoyo para atender las necesidades de las comunidades afectadas, el PMA también instaló dos almacenes móviles en la provincia de Los Santos, con el objetivo de reforzar las labores de respuesta y facilitar la atención a la población.

Uno de estos espacios funciona en el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, en Las Tablas, como centro de acopio. El segundo fue instalado en el Hospital Rural de Tonosí para apoyar la prestación de servicios de salud.

Estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante la emergencia sísmica y brindar asistencia a las comunidades de la región que requieren apoyo.

Puedes leer: 'Isla Cañas se levantará': la lucha de una comunidad tras el terremoto