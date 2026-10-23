World of Coffee Panamá 2026: Presidente Mulino inaugura el evento y destaca proyección internacional del café panameño

El evento se extenderá hasta el 25 de octubre en el Panama Convention Center. La cita reunirá a productores, compradores y consumidores de diferentes partes del mundo, con el objetivo de compartir conocimientos, presentar técnicas de preparación y destacar la calidad del café en el mercado internacional.

Ciudad de Panamá/El presidente José Raúl Mulino inauguró este viernes 23 de octubre el World of Coffee Panamá 2026 y destacó la importancia de realizar en Panamá un evento internacional dedicado al café, al considerar que contribuye a posicionar la producción nacional en el mercado mundial y a atraer visitantes e inversionistas.

Mulino señaló que la actividad permite mostrar las distintas variedades de café que se producen en el país, así como sus precios y sabores, ante productores, inversionistas y consumidores internacionales.

“Ya tenemos no solamente el Canal, tenemos un café, tenemos un centro logístico y esas cosas, por supuesto, que atraen mucha gente”, expresó el mandatario.

El presidente manifestó su satisfacción por la realización del evento en Panamá y reconoció el esfuerzo de las familias dedicadas a la producción cafetalera, particularmente en la provincia de Chiriquí, de donde es oriundo.

Nota relacionada: World of Coffee Panama 2026 destinará parte de sus ganancias a la Cruz Roja por el sismo

También resaltó que la producción nacional no se limita a Tierras Altas, sino que existen otras regiones que cultivan café de buena calidad.

El mandatario destacó la labor de la Asociación de Café de Especialidad de Panamá para lograr posicionarse a nivel mundial y llegar a ser referentes en la industria.

Un vaso de agua y una taza de café no se les niegan a nadie. Me siento muy orgulloso que este evento se realice por primera vez en la región latinoamericana en un país productor como el nuestro", manifestó.

Reconoció que los principales cafeteleros de la historia, al igual que los pequeños productores que han iniciado en la industria, se "han fregado bastante" para llegar a donde están.

Aunque Mulino dijo que personalmente no es un gran bebedor de café, reconoció que esta bebida está presente en casi todas las familias del país, inclusive en la suya.

"No sabía que los cafés olían a tantas cosas, para mí huelen a café", chistó haciendo referencia a su participación en el The Best Of Panamá, donde jurados internacionales y nacionales juzgaron los mejores cafés del país.

El mandatario sostuvo que, pese a las afectaciones ocasionadas por el terremoto y las necesidades de las comunidades afectadas, Panamá debe continuar con sus actividades económicas y su agenda nacional, siendo el World Coffee uno de estos, donde se estima la participación de unas 13 mil personas.

Información de Jorge Quirós

Otras notas que le pueden interesar: