World of Coffee Panama 2026 destinará parte de sus ganancias a la Cruz Roja por el sismo

World of Coffee Panama 2026 se celebrará del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center, donde se reunirán compradores, productores, expositores y profesionales de la industria internacional del café de especialidad.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) anunció que donará, junto con la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP), un porcentaje de las ganancias de World of Coffee Panama 2026 a la Cruz Roja Panameña, para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió distintas regiones del país.

El presidente de la Cciap, Aurelio Barría Pino, destacó que, ante las necesidades de las familias damnificadas y los daños en infraestructuras, es importante que cada sector contribuya a la recuperación nacional desde sus posibilidades. En ese sentido, señaló que mantener la actividad económica también representa una forma de ayudar, al sostener empleos, inversiones y oportunidades para miles de personas.

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World of Coffee Panamá 2026 se celebrará del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center, donde se reunirán compradores, productores, expositores y profesionales de la industria internacional del café de especialidad. El encuentro también generará movimiento en sectores como hoteles, restaurantes, cafeterías, transporte y comercio.

Barría Pino explicó que el evento representa una oportunidad para proyectar a Panamá como sede de encuentros internacionales y aprovechar su infraestructura y conectividad para atraer visitantes. Además, durante la actividad se habilitarán espacios para que los asistentes puedan realizar donaciones directas en apoyo a las comunidades afectadas por el sismo.

El presidente de la Cciap sostuvo que la recuperación del país requiere tanto de la ayuda a las zonas afectadas como de mantener en funcionamiento las actividades productivas en las regiones que pueden continuar operando.