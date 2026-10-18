Casas afectadas por el sismo deberán reconstruirse en zonas seguras, advierte el ministro de Vivienda

El ministro Jované explicó que la atención se organizará según las condiciones de cada inmueble y las necesidades de las familias, con el objetivo de ofrecer soluciones seguras.

Macaracas, Los Santos/El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, reportó más de 6,400 viviendas afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre y aseguró que ya comenzaron los trabajos de demolición, remoción de escombros y reconstrucción en las zonas perjudicadas. El ministro Jované explicó que la atención se organizará según las condiciones de cada inmueble y las necesidades de las familias, con el objetivo de ofrecer soluciones seguras.

Atención prioritaria para las familias afectadas

El ministro de Miviot indicó que los registros de daños continúan actualizándose a medida que avanzan las inspecciones en las comunidades. Asegura que el ministerio ya inició trabajos en sectores de Coclé, Herrera y Los Santos, mientras prepara la distribución de materiales para reconstruir viviendas y reparar aquellas que sufrieron daños parciales.

El ministro Jované señaló que las familias recibirán atención de acuerdo con sus necesidades. Los casos prioritarios son los hogares donde viven adultos mayores, personas con discapacidad y niños. La intención, afirmó, es atender a todas las familias afectadas, aunque el proceso se desarrollará de manera progresiva.

Reconstrucción en zonas seguras

Uno de los aspectos que determinará dónde podrán reconstruirse las viviendas es la seguridad del terreno. Jované explicó que no se levantarán nuevas casas en áreas consideradas inhabitables, como sectores expuestos a inundaciones, deslizamientos o fallas identificadas en los estudios técnicos.

La evaluación de cada comunidad permitirá establecer cuáles viviendas pueden reconstruirse en el mismo lugar y cuáles requieren otra solución. El objetivo es evitar que las familias regresen a zonas donde puedan enfrentar nuevos riesgos.

Inspecciones para determinar el tipo de ayuda

El Miviot informó que sus equipos ya realizaron levantamientos y recorridos en comunidades afectadas para identificar los daños y establecer qué trabajos requiere cada vivienda.

A partir de esos informes, las autoridades programan las demoliciones, el inicio de nuevas construcciones o la entrega de materiales para reparaciones. Según el ministro Jované, las direcciones regionales del ministerio estarán a cargo de coordinar la atención de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.

Viviendas nuevas deberán ser resistentes a los sismos

El ministro destacó que las viviendas que se construyan deberán cumplir con características que les permitan resistir movimientos sísmicos. También anunció que se orientará a las comunidades sobre las prácticas adecuadas para levantar estructuras más seguras.

Como parte de este proceso, se instruyó a las empresas contratistas para que incorporen trabajadores de las propias comunidades y contribuyan a capacitarlos durante las obras. La medida busca que los residentes adquieran conocimientos que puedan aplicar en futuras ampliaciones o mejoras de sus hogares.

Cuatro modalidades para atender los daños

El ministro Jované explicó que el ministerio contempla distintas alternativas para responder a las afectaciones, según la gravedad de los daños y las condiciones de cada familia. Las opciones incluyen la construcción completa de una vivienda, el suministro de materiales con supervisión técnica, las reparaciones realizadas por los propios residentes y los trabajos ejecutados por personal contratado para la mano de obra.

De esta manera, las familias cuyas casas sufrieron daños parciales también podrán recibir apoyo, sin que necesariamente tengan que esperar la construcción de una vivienda nueva.

Como parte de las primeras acciones, el ministro informó que se asignaron 1,300 soluciones de vivienda a cuatro empresas, mediante los procedimientos establecidos para atender la emergencia. El costo estimado es de aproximadamente 32,500 dólares por solución habitacional. Los modelos contemplan viviendas de dos o tres habitaciones y baño, además de diseños con dimensiones especiales para personas con discapacidad.

Registro de daños a través de una plataforma digital

Como mecanismo complementario, el Miviot dispone de una plataforma en su sitio web, miviot.gob.pa, donde se pueden registrar las afectaciones en las viviendas.

Esta herramienta permite que las direcciones regionales verifiquen la información mediante inspecciones en las comunidades y confirmen los daños reportados antes de incorporarlos a los registros oficiales para la atención correspondiente.